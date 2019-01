Enestående kultursamarbejde gennem 10 år: Kulturklubben Ribe har vokset sig stærk

Kulturklubben Ribe har på 10 år skabt en stolthed over Ribes kulturliv og det at have så meget at byde på i denne del af landet, som nogen kalder udkant. Ud over at støtte fire store kulturinstitutioner økonomisk, så har klubben også styrket de værdier, der, selv om de ikke er skarpt defineret, ikke desto mindre beriger livet i domkirkebyen.