Enestående fund i Danmark: Runer dukket op på et lerkar ved Esbjerg

For første gang nogensinde er der fundet runer på et lerkar i Danmark. Fundet blev gjort af Sydvestjyske Museer i Uglvig øst for Esbjerg, og både hos Nationalmuseet og Sydvestjyske Museer arbejder man ud fra tesen om, at runeindskriften måske har givet en særlig kraft til den drik, som blev hældt i lerkarret.

Esbjerg:Runer blev allerede brugt i jernalderen på forskellige genstande som våben, værktøj og smykker. Men nu også på keramik.

Det var under registrering af fund fra en udgravning af en jernalderlandsby ved Uglvig øst for Esbjerg, at en hidtil ukendt runeindskrift dukkede op, og fundet skaber begejstring hos seniorforsker på Nationalmuseet, Lisbeth Imer.

- Det er et rigtig spændende fund, for det er første eksempel på, at man også har ristet runer på lerkar i Danmark. Der er nogen, som har siddet og skrevet det her ind i bunden af lerkarret for cirka 1.500-1.800 år siden. Det er vildt at tænke på, siger Lisbeth Imer.

Det var arkæologer fra Sydvestjyske Museer, som fandt lerkarret - eller drikkebægeret - for karret var en efterligning af centraleuropæiske drikkeglas. Udgravningen afslørede, at lerkarret sandsynligvis endte sine dage som et husoffer, da det blev fundet i et stolpehul, som hørte til en af gårdene i jernalderlandsbyen.