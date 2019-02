Energy Lounge til Esbjergs nye hockeyarena er klar: Se hvem der betaler

Esbjerg: VIP'erne har deres egen lounge med bespisning og våde forfriskninger, når EfB spiller på Blue Water Arena. Den har også sponsorerne i Esbjerg Energy benyttet, når ishockeyspillerne har skøjtet på isen i Granly Hockey Arena.

Men når hockeyfolket går om bord i Esbjergs nye arena til den første hjemmekamp i slutspillet enten den 8. eller 10. marts, bliver det i egen lounge, Energy Lounge.

Og den nye lounge, som svæver mellem den nye isarena og Blue Water Arena, er rent faktisk nu blevet færdig før tiden, så den kan indvies som en integreret del af den kommunale isarena, hedder det i en pressemeddelelse.

Loungen lejes ud til EfB Elite A/S, der står for driften af den nye lounge sammen med den eksisterende Carlsberg Lounge. Loungen er videreudlejet til Esbjerg Energy til brug for sponsoraktiviteter ved hjemmekampe i isarenaen.

Fondens overskud gennem udlejningen udloddes til idrætsformål på SEPE's anlæg på Gl. Vardevej, herunder til Esbjerg Energy.

Bag Energy Lounge står en fond, Energy Lounge Fond. De samlede bidrag til fonden og byggeriet er på cirka 13 millioner kroner og i det væsentligste baseret på donationer fra:

Claus Sørensens Fond, 4.200.000 kroner

Johan Hoffmann Fonden, 4.200.000 kroner

Esbjerg Fonden, 1.300.000 kroner

Alice og Tage Sørensens Fond, 750.000 kroner

SE Udviklingspulje, 750.000 kroner

Lida og Oskar Nielsens Fond, 500.000 kroner

Esbjerg Ugeavis Fond, 400.000 kroner

Obbekjer Fonden, 300.000 kroner

Ole Andersen, 100.000 kroner

Granly A/S, 100.000 kroner

Esbjerg Kommune har bevilliget 56 millioner kroner til byens nye ishockeyarena.