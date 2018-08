Energinetværk åbner døren for Esbjergs offshore-firmaer i Canada

Esbjergensike offshorevirksomheder er kommet et skridt tættere på det nordamerikanske marked efter et besøg fra partnerbyen Halifax i Canada.

Med Halifax' borgmester Mike Savage i spidsen har delegationen været rundt på blandt andet Esbjerg Havn for ved selvsyn at konstatere Esbjergs enestående transformation fra fiskerby til energimetropol, og samtidig har lokale virksomheder haft møde med den canadiske delegation.

Det er konklusionen efter, at Esbjerg Kommune og Esbjerg Erhvervsudvikling i denne uge har haft besøg af en delegation fra den canadiske by, der ligesom Esbjerg er en del af verdens energibyer, det såkaldte World Energy Cities Partnership (WECP).

Esbjerg: Canadiske Halifax har 426.000 indbyggere, byen er hjemsted for fremtrædende virksomheder som Shell, BP, Halifax Shipbuilding og Lockheed Martin, og Esbjerg har gode venner her.

Vil lave partnerskab

Jens Peder Thomsen, direktør og indehaver af Ocean Team Scandinavia med aktiviteter inden for både olie-gas og vindbranchen, deltog i mødet, og han er yderst positiv omkring de muligheder, som WECP-platformen giver afsæt til.

- Allerede for et par år siden mødte jeg folkene fra Halifax i Rio, men siden dykkede olieprisen og alle fik travlt med at konsolidere. Nu synes jeg, at energinetværket (WECP, red.) begynder at bevæge sig fra at være at være noget politisk til også at give nogle forretningsmæssige og kommercielle muligheder, siger Jens Peder Thomsen.

Han vil nu skrive en brev til kontaktpersonerne fra den canadiske delegation om, hvad Ocean Team Scandinavia kan tilbyde.

- Så vi overvejer seriøst at lave en form for partnerskab og på den måde komme ind med noget af vores patenterede teknologi, siger han

Også Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig over et vellykket besøg af de canadiske venner, og han krydser fingre for, at der på sigt kan opstå frugtbare samarbejder for de lokale virksomheder.

- Det er jo netop det, som er hovedformålet, nemlig at give vores erhvervsliv en hurtig og smidig forbindelse med virksomheder i netværket af verdens førende energibyer, betoner han.