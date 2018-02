Energinet planlægger elmaster igennem Natura 2000-område i det østlige Ribe

Energinet planlægger at føre luftledningsanlæg igennem Natura 2000-område ved Tange-kvarteret i det østlige Ribe, men i et brev til energiminister Lars Chr. Lilleholt anbefaler Esbjerg Kommune på det kraftigste, at der arbejdes videre med en linjeføring længere mod øst. Udvalgsformands ønske er at nedgrave kablerne, og ellers flytte projektet længere mod øst.

"Vi vil med dette brev kraftigt opfordre til, at tracéet omkring Ribe forkastes, og at der i stedet arbejdes videre med det østlige tracé."

"På den baggrund har vi fremlagt en alternativ løsning til energinet, der ligger længere mod øst.(...) Færre borgere og mindre natur vil blive berørt af anlægget, og Ribe by samt områdets middelalderkirker friholdes for den visuelle påvirkning, et højspændingstracé udgør, lyder det i brevet, der slutter med en direkte opfordring til ministeren.

I et brev til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fra oktober 2017, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af, lyder det, at et luftledningsanlæg vil påvirke både Ribe Domkirke og områdets landsbyer negativt, ligesom det på samme måde vil få indflydelse på de store naturværdier, der findes i det 500 ha store Natura 2000-område.

Ledningsanlægget, hvori der vil indgå elmaster på op til 42 meters højde, vil dermed komme til at slange sig igennem de beskyttede Natura 2000-områder i det østlige Ribe, men står det til politikerne i Esbjerg Kommune, så kan Energinet glemme alt om at føre elledningerne igennem det såkaldte tracé tæt på Ribe by.

Ribe: I efteråret 2017 var Esbjerg Kommunes forvaltning sammen med Energinet ude at besigtige området omkring Tangekvarteret i det østlige Ribe. Det skete ud fra Energinets betragtning om, at man ønsker at føre det luftledningsanlæg, der over de kommende år skal anlægges mellem Endrup og Niebüll, igennem den transformerstation, der i forvejen ligger netop her.

Brevet er underskrevet af Esbjerg Kommunes daværende borgmester, Johnny Søtrup, og daværende formand for plan & miljøudvalget, John Snedker(S), men holdningen er stadig den samme på tværs af både Byråd og politiske udvalg, forklarer John Snedkers afløser på posten, Karen Sandrini, (S).

I et svar fra Lars Chr. Lilleholt til Johnny Søtrup og John Snedker fra november 2017 lyder det, at ministeren er klar over, at der er særlige hensyn, der skal tages omkring Ribe. Derfor er der i businesscasen for den såkaldte Vestkystforbindelse også indregnet midler, der eventuelt kan anvendes til at lægge kabler i jorden i stedet for luftledninger netop i området ved Ribe, og den melding glæder Karen Sandrini.

- Jeg ser ikke gerne, at der planlægges yderligere luftledninger igennem et fantastisk naturområde. I mine øjne bør staten sådanne steder prioritere de nødvendige midler til en kabellægning, da området øst for Ribe er et værdifuldt naturområde - ikke bare for Ribes borgere, der bruger det flittigt, men også for hele egnen. Det bør være muligt at grave dem ned, man vælger man alligevel en løsning med luftledninger, så er min klare holdning, at det skal rykkes længere østover mod kommunegrænsen til det tracé, vi tidligere har foreslået både energinet og energiministeren, siger Karen Sandrini.

Linjeføringen i det nye projekt tager udgangspunkt i de eksisterende elmaster og luftledninger, der passerer det østlige Ribe på strækningen fra Bredebro til Gredstedbro, og Lars Chr. Lilleholt forklarer i sit brev, at den endelige linjeføring ikke er fastsat, og først vil blive det efter undersøgelser i projektområdet. Han uddyber, at for at tage mest mulig hensyn til de berørte lokalområder, vil udpegning af områder til mulig kabellægning ske i i tæt dialog mellem de berørte kommuner og Energinet.