Energinet hemmeligholder forslag til linjeføring af højspændingsforbindelse

- Vi vil ikke gøre materialet offentligt tilgængeligt endnu - det holder vi tæt til kroppen, for det er kun en foreløbig skitse. Ellers kan vi jo gå hen og forurolige nogle, der ikke behøver at være urolige. Vores forslag til linjeføring ligger ikke fast. Forhåbentlig kan vi berolige nogle borgere i september. At vi giver politikerne en orientering nu om de foreløbige tanker, vi gør os, skal ses i lyset af, at der fra kommunernes side har været et ønske om at få indflydelse på den endelige løsning, og vi har haft møde med sagsbehandlerne. Har politikerne i de enkelte kommuner også ønske om en orientering, får de det. Vi ønsker en dialog om de forhold, kommunerne lægger vægt på, og samler alle input sammen til brug for Energinets forslag til den endelige linjeføring i den rapport, vi skal aflevere til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, forklarer Christian Jensen.

I 2008 bliver det af et flertal i Folketinget besluttet, at højspændingskabler skal graves ned i fremtiden.I 2012 indleder Energinet og det engelske National Grid planen om Viking Link - og senere bliver projektet koblet sammen med Vestkystforbindelsen og Idomlund-Endrup-forbindelsen. I maj 2015 fremlægger SR-regeringen en vækstplan. I den indgår en plan for at spare milliarder ved at annullere kabellægning af højspændingsnettet. I december 2015 kommer en embedsmandsarbejdsgruppe med Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Finansministeriet og Energinet med en rapport, der nedskyder ambitionen om at kabellægge fremtidige 400 kV-forbindelser - det er for dyrt, og teknologien er ikke fulgt med ambitionerne, lyder konklusionen i rapporten. Energinet beder også Energiministeriet om tilladelse til at etablere Viking Link og Vestkystforbindelsen samt forstærke transmissionsnettet på strækningen Endrup-Idomlund ud fra den forudsætning, at den tidligere politiske beslutning om nedgravning af 400 kV-højspænding ændres. I november 2016 lander energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) et forlig om afskaffelse af PSO-afgiften. Politikerne siger ved den lejlighed også ja til den aftale om "tilpasning af retningslinjer for kabellægning", som Energinet har baseret sin plan om Viking Link, Vestkystforbindelse og Endrup-Idomlund på. Energinet planlægger som følge deraf den omdiskuterede 400 kilovolt højspændings-luftledning mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup videre til Ribe og ned til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse. Det drejer sig om cirka 500 master i en højde af omkring 35 meter. Med i PSO-aftalen er et bredt politisk flertal bestående af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Linjeføringen gennem Sydvestjylland er to 400kV-forbindelser, som begge skal hænge på en og samme masterække. Sidste år kom det frem, at det ikke bliver muligt at nedgrave mere end 26 kilometer af den planlagte højspændingsforbindelse mellem Holstebro og grænsen, selv om der har været et stort ønske fra især borgere og lokale politikere om at få forbindelsen nedgravet.

Forslag fra lodsejere

Energinet har tidligere offentliggjort et cirka ét til tre kilometer bredt bælte, som man mener, at linjeføringen skal etableres inden for. Ifølge Christian Jensen vil lodsejere, der bor inden for projektområdet, om kort tid få besked om, at Energinet dukker op på besigtigelse. Der skal ikke laves nogen form for indgreb, understreger Christian Jensen, for Energinet kommer for at tage landskab, planter, dyr og boliger i øjesyn som en del af forarbejdet med at udarbejde et endeligt forslag til linjeføring.

- I den forbindelse vil vi også orientere om, at vi planlægger at fremlægge vores forslag til linjeføring i september. Her vil lodsejerne i projektområdet få en orientering om Energinets forslag til, hvor luftledninger og kabler bliver placeret. Her vil vi bede lodsejere og naboer i forhold til den foreslåede linjeføring komme med forslag, som vi kan tage med i den videre behandling. Men jeg må understrege, at det ikke er høringsfasen. Det skal bare kvalificere materialet, som vi skal sende til styrelserne som en del af vores miljøkonsekvens-rapport. Først i begyndelsen af 2020 kommer høringen, siger Christian Jensen.