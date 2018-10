Energinet-direktør skuffet over nedslående konklusion i mastesag

Direktør for Energinet El-transmission, Henrik Riis, er stolt af det faglige arbejde bag analysen i mastesagen, men skuffet på borgernes vegne over, at kun 26 km af højspændingsforbindelsen kan kabellæges.

Direktøren for Energinet El-transmission, Henrik Riis, der sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) stillede op til to nye borgermøder i august i år efter massiv kritik af den planlagte el-motorvej med 500 master i 30-35 meters højde gennem hele Sydvestjylland, er fagligt stolt af rapporten, men også skuffet over den endelige konklusion på analysen:

Store risici

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er skuffet over, at det ikke har kunnet forøges med mere. Det har gjort et stort indtryk på mig at møde borgerne på de to møder, og jeg kan godt forstå, at de mange mennesker, der bor i området, ønsker, at vi kabellægger det hele. Sådan ville jeg også selv have det, hvis det var i min baghave, siger Henrik Riis og fortsætter:

- For at vi endda skal kunne strække længden af nedgravningen op på de 15 procent, skal vi anvende helt andre og specielle kabeltyper. Kabellægning ud over de 15 procent vil - uanset kabelvalg eller anden teknologi - være forbundet med så store risici, at det ikke kan drives. Vi har haft vores dygtigste folk på, der har været meget dybt inde i alle beregninger og vendt hver sten, og fagligt set kan vi stå fuldt og helt inde for konklusionen, siger direktøren. Tidligere har det været fremme, at man i teorien kunne bygge et anlæg med kabellægning af strækninger på mellem 20-25 km og med ni transformerstationer på størrelse med 13 fodboldbaner ind i mellem, men den mulighed blev skudt ned for flere måneder siden. Årsagen var ifølge Energinet, at der ved fejl på disse kraftige kabelanlæg skal aflades så meget energi, at det vil ødelægge komponenter andre steder i nettet, som igen udløser driftsforstyrrelser.

- De beregninger, vi nu har udarbejdet, viser, at vi skal bruge ekstra reaktorer for at nå op på 15 procent nedgravning, men det vil ikke blive i form af nye transformerstationer. Det bliver løsninger, vi kan bygge ind i de stationsanlæg, der i forvejen er på både dansk og tysk side af grænsen, forklarer Henrik Riis.