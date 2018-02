Energinet: Udgangspunktet ved Ribe er luftledninger

Projektleder ved Energinet forklarer, at man som udgangspunkt stadig arbejder med luftledninger i forbindelse med Vestkystforbindelsen i det østlige Ribe, men at man kan benytte sig af andre muligheder i særlige naturområder.

Ribe: Hos Energinet, der står for opførelsen af den kommende Vestkystforbindelse fra Endrup til Niebüll, forklarer projektleder Christian Jensen, at der tidligere er kommet en generel, statslig udmelding om, at der ikke er afsat penge til kabellægning af elledninger, og at dette derfor også gælder området øst for Ribe.

- I udmeldingen er der dog indbygget andre muligheder, heriblandt kabellægning, der kan tages i brug i områder, der ligger tæt på byer eller ved særlige naturområder. Men udgangspunktet er for os, at der opføres luftledninger, og det er det, vi arbejder med ved Ribe, siger Christian Jensen, der godt ved, at Natura 2000-området øst for Ribe med et særligt fugleområde kan blive en udfordring.

- Vi har endnu ikke lagt os fast på noget, og det kan også være, at vi ender med at flytte projektet længere mod øst, men der er mange faktorer, der er med til at afgøre, om det bliver kabler eller luftledninger. Men vi forventer at være åbne omkring mulighederne fremadrettet, siger Christian Jensen og forklarer, at det i tilfælde af luftledninger principielt set vil blive sådan, at både de nye ledninger og de master og ledninger, der er i området i forvejen, skal stå ved siden af hinanden. Der er i de retningslinjer, Energinet arbejder under, dog også mulighed for at kabellægge eksisterende luftledninger, der kommer til at stå tæt på den nye, 400 kilovolt luftledning, tilføjer Christian Jensen.

Energinet har planlagt lokale informationsmøder omkring Ribe øst senere på foråret, og som følge af, at man blandt andet først skal have udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for området mener Christian Jensen, at der er lang vej endnu, før linjeføringen bliver endeligt afklaret.

- På møderne vil vi vise de udfordringer, der er, hvorefter både private, organisationer eller andre kan komme med deres inputs, og først herefter kan vi for alvor gå i dybden med den endelige linjeføring, siger Christian Jensen, der forventer en afgørelse sidst på foråret 2019.