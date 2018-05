Energiminister udebliver fra seks borgmestres møde om højspændingsmaster

Det er nemlig et helt overordentligt pauvert tilmeldings-resultat, de seks kommuners førstemænd står tilbage med, og dermed ser der ud til at være ret begrænset interesse hos landspolitikerne for at se, hvad Energinets planlagte 500 elmaster i 30-35 meters højde gør ved følsom natur.

Ærgerlig borgmester

Jesper Frost Rasmussen, hvad siger du til, at energiministeren ikke har meldt sig til arrangementet?

- Vi har via energiminister Lars Chr. Lilleholts (V) sekretær fået oplyst, at ministeren måske kan deltage efter kl. 16.30, men da er arrangementet jo slut, og jeg er naturligvis ærgerlig over, at der er så lidt interesse for sagen i det hele taget. Vi sendte invitationen til tre relevante folketingsudvalg - Energi, Forsynings- og Klimaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget og Udvalg for Landdistrikter - men det er jo ikke ligefrem væltet ind med tilmeldinger, siger Esbjerg-borgmesteren, der i øvrigt selv har et byrådsmøde at lede på Esbjerg Rådhus klokken 17.

Folketingsmedlem Carl Holst, der er valgt for Venstre Ribe Omegnskreds og erklæret mastemodstander, kommer heller ikke:

- Men det er simpelthen, fordi jeg for flere måneder siden lovede at tale ved et arrangement i København. Min holdning til masterne er den samme, som den hele tiden har været - kablerne skal så vidt overhovedet muligt i jorden, og den holdning har jeg gjort klart både udadtil og indadtil i folketingsgruppen og over for ministeren, siger han.