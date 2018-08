Energiminister mødte borgerne med løfte i Ribe

Budskabet på det længe ventede og velbesøgte borgermøde om elmaster i Ribe var fra både energiminister Lars Chr. Lilleholt og Energinet, at man ønsker at genere færrest mulige borgere mindst muligt i sag om højspændingsmaster gennem Vestjylland, hvor ministeren lovede at gøre alt i sin magt for at få flest mulige elkabler gravet ned.

Ribe: Jeg har stor forståelse for jeres situation omkring elmaster igennem det smukke Vestjylland og jeg håber, vi kan få en god dialog om, hvordan vi bedst muligt kan gennemføre projektet.

Sådan indledte energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) det første af to længe ventede borgermøder omkring opførelse af 170 km højspændingsmaster, da han tirsdag aften sammen med direktør for eltransmission ved Energinet, Henrik Riis, fremlagde de seneste planer for masteprojektet og svarede på spørgsmål fra de omkring 500 fremmødte borgere, der kom fra alle fire kommuner langs linjeføringen.

Allerede under Henrik Riis' fremlæggelse begyndte spørgsmålene fra salen, og det første var fra landmand Karen Kjær, der ville vide, om det var rigtigt, at det ikke var alt, man måtte dyrke oven på kabler. Og det havde hun ret i, for der var restriktioner oven på kabler, og på et spørgsmål fra Nini Oken fra Esbjerg Byråd om, hvor mange der egentlig er for de forhadte elmaster, trådte Lars Chr. Lilleholt for første gang i karakter med et løfte, der også kom omkring, at han gerne havde set hele kommunikationen i sagen om elmasterne på en anden måde.

- Jeg vil gerne give jer lovning på, at jeg vil have gravet så meget som muligt ned. Men det er bare nødt til at være teknisk muligt, sagde Lars Chr. Lilleholt og forklarede, at der intet sted i verden er gravet denne type kabler i jorden over 170 km, men at han nu vil have undersøgt sammen med alle andre løsninger, hvad der kan lade sig gøre.