Energiminister klar til mastemøde i Ribe

Det bliver Ribe Fritidscenter, der skal lægge arena til det første af to borgermøder med energiminister Lars Chr. Lilleholt i den meget omdiskuterede sag om højspændingsmasterne mellem Idomlund og Niebüll ved den dansk-tyske grænse.

Ribe: Tirsdag 14. august lægger Ribe Fritidscenter hal til det første af to store borgermøder i sagen om store højspændingsmaster igennem Vestjylland. Mødet vil omhandle strækningen fra Endrup til grænsen ved Niebüll, mens et tilsvarende borgermøde holdes i Varde om højspændingsforbindelsen mellem Endrup og Idomlund. Efter en række møder med sydvestjyske borgmestre i mastesagen gav energiministeren sidst i juni efter for den massive kritik fra alle retninger og fortalte, at han i august og september vil deltage i to store borgermøder i Vestjylland. Dengang sagde ministeren også, at han ville være der for at lytte til borgerne, og at der vil blive lyttet til hver en holdning, og det store spørgsmål er derfor, hvor lang tid Lars Chr. Lilleholt har sat til at svare på spørgsmål fra borgerne.

Møde i Ribe og Varde Det første af to mastemøder afholdes 14. august fra kl. 18.30 til 20.30 i Hal 1 i Ribe Fritidscenter.27. august bliver der holdt et tilsvarende borgermøde om elmasterne i Varde, mens der ikke er informationer om borgermøder i andre kommuner.



Programmet vil ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i store træk blive sådan, at der efter en teknisk gennemgang og en kaffepause vil være afsat et sted mellem 45 og 60 minutter til at stille spørgsmål til ministeren og Energinet.

Frost ordstyrer To af kritikpunkterne ved forårets borgermøder var netop, at der langt fra var afsat tid nok til at besvare spørgsmål fra en skov af hænder i salen, og det vil der efter alt at dømme blive igen på mødet den 14. august. Netop dette bliver formentlig en af de største opgaver for borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der af Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet er blevet valgt til aftenens ordstyrer. - Jeg ved endnu ikke, hvor lang tid, der er sat af til de enkelte punkter, siger Jesper Frost Rasmussen og forklarer, at årsagen til mødet er, at man fra ministeriet og Energinet side gerne vil oplyse om de tekniske muligheder i masteprojektet. - De tekniske muligheder skal belyses, da det netop er det, der har været uklarheder omkring i sagen. Så jeg tror Energinet vil forklare, hvad de arbejder med, hvad der rent konkret kan lade sig gøre og hvornår man forventer at have en løsning, idet undersøgelsen endnu ikke er færdig, siger Jesper Frost Rasmussen, der forudser, at mødet kan blive en teknisk affære, men som samtidig er klar over, at mange deltagere på borgermødet har en klar forventning om, at Lars Chr. Lilleholt har svar på alle spørgsmål. - Ministeren vil lytte til folks bekymringer og tage imod alle gode idéer og indspark, så alt kan belyses og indgå i den videre proces, siger Jesper Frost Rasmussen.