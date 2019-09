Esbjerg: To dage med Energiens Folkemøde midt på Torvet i Esbjerg har gjort arrangørerne glade.

Én ting var de debatter, som både onsdag og torsdag handlede om alt fra transmissionssystemer over energilagring til ligestilling i energibranchen. Noget andet var den generelle tilstrømning til de stande, som firmaer og interesseorganisationer havde på Torvet, og den var ifølge arrangørerne god.

- Vi er ovenud tilfredse. Nu har vi ikke stået og talt hver enkelt gæst, men vores vurdering er, at der over de to dage har været 5000 mennesker til Energiens Folkemøde, og det er meget, meget pænt, siger Per Andersen, der er én af arrangørerne.

Et eksempel på et af de mere folkelige indslag til Energiens Folkemøde var det F-16-fly, som folk kunne få lov at sidde i.

Midt på eftermiddagen torsdag oplyste forsvaret, at omkring 600 personer havde været oppe i flyet, og der var da også kø for at komme op allerede onsdag en times tid inden, Energiens Folkemøde overhovedet åbnede.

Ifølge en anden af arrangørerne, Niels Aage Giversen, er man så godt tilfreds med afviklingen på Torvet, at der næsten 100 procent sikkert kommer et Energiens Folkemøde også næste år.

- Vi har været meget glade for at rykke fra Riogrunden og op på Torvet på grund af velvillighed fra Esbjerg Kommunes side. Og i det hele taget er vi utroligt taknemmelige over den hjælp, vi har fået fra alle sider, uden den ville Energiens Folkemøde ikke være blevet til noget, siger Niels Aage Giversen.