Endrups ønske: mejeri må ikke ende som ruin

Lokalrådsformand og aktiv beboer i Endrup ønsker at rejse debat om, hvad det nu nedlagte mejeri i Endrup kan bruges til. Håbet er, at mejeribygningen ikke står og forfalder. På stedet kan der måske bygges attraktive boliger, ældreboliger eller noget helt tredje. Arla har ikke nogle endelige planer for bygningen.

ENDRUP: I Endrup har de i de senere år haft en positiv udvikling med mange nye tilflyttere, stor naturpark med bålhytte og toiletbygning, tilstrømning af gæster til naturområdet ved Sneum Å og genåbning af Endrup Kro, som bruges flittigt til selskaber og er stor leverandør af mad ud af huset. Men da mejerigiganten Arla i august sidste år offentliggjorde, at den senere i løbet af efteråret afviklede de sidste aktiviteter på Endrup Mejeri trak de mørke skyer alligevel sammen over Endrup, fordi det var en vigtig del af "byens sjæl", som dermed forsvandt. Nu har mejeribygningen så stået tom de seneste måneder, og det har fået formanden for Endrup Lokalråd, Johannes Schmidt, til i Vejrup-Endrups lokalblad Vejrup-Endrup Nyt at efterlyse forslag til, hvad den tomme mejeribygning kan bruges til. - Vores frygt er naturligvis, at bygningen står og forfalder og ender som en ruin i landsbyen. Men i stedet for at fokusere på det negative vil vi hellere anskue tingene ud fra en positiv synsvinkel og så efterlyse forslag hos borgerne til, hvad bygningen eller grunden, hvor bygningen ligger kan bruges til, siger lokalrådsformand Johannes Schmidt. Han er godt klar over, at det i sidste ende ikke er hverken borgere eller lokalråd, der kan bestemme over, hvad bygningen kan bruges til. Eftersom det er Arla, som ejer bygningen. Hos Arla siger pressechef Åse Andersen, at der for nuværende ikke er nogle fastlagte planer for, hvad mejeribygningen i Endrup skal bruges til. - Men vi er naturligvis ikke interesserede i, at den skal stå og forfalde, siger hun.

Tilflytter Mads Mortensen flyttede sammen med sin kæreste for godt to år siden til Endrup, hvor de købte en stor landejendom skråt over for mejeriet. - Vi kendte ikke specielt meget til Endrup i forvejen, men blev meget betaget af naturen og miljøet ved åen samtidig med, at byen med mejeriet havde en historie, som var med til at give byen identitet. Nu eksisterer desværre mejeriet ikke længere, men det gør Endrup i høj grad. Derfor må det handle om, hvad der er af muligheder for at skabe noget nyt på grunden, hvor mejeriet ligger. Der vil kunne udstykkes tre meget attraktive byggegrunde, siger Mads Mortensen, som selv er aktiv i projekt "Blomstrende Enge" i Endrup - et naturpleje-projekt, hvor de 13 kreaturer han har på sin gård skal græsse. En gård driver han som et fritidslandbrug samtidig med, at han er ansat som driftsleder på et større landbrug. Johannes Schmidt og Mads Mortensen eftersøger gode ideer til, hvad grunden hvor Endrup Mejeri ligger, kan bruges til. - Vi har naturligvis respekt for, at det er Arla som ejer grunden. Men vi rejser debatten af hensyn til byen. Kan der bygges ældreboliger der. Kan den gamle kontorbygning bevares og renoveres og måske bruges til lokalarkivet eller er det noget helt tredje. Det vil vi gerne høre borgernes mening om, siger lokalrådsformand Johannes Schmidt.