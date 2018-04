Endrup vil diskutere luftledninger med Energinet til borgermøde

- Vi er slet ikke imod grøn strøm herude, og selvfølgelig skal strømmen videre herfra, men vi fastholder vores ønske - ja krav - om, at kablerne lægges i jorden i og omkring byen. Når de så når ud i det åbne land, kan luftledninger komme på tale, siger Johannes Schmidt, der sammen med resten af Endrup-borgerne kan se frem til luftledninger mod både nord og syd fra den nye transformerstation, hvis ikke man har held til at få ændret planerne.

Her er det lykkedes at få projektleder fra Energinet, Christian Jensen, til at komme og fortælle om projektet, og fordi man i Endrup fornemmer stor lokal opbakning, så har lokalrådsformanden bestilt salen i Endrup Kro til det møde, hvor Christian Jensen og Energinet kan vente en varm modtagelse og nærgående spørgsmål.

Lokalrådsformand Johannes Schmidt har kaldt det et chok for byen, at man nu muligvis kan se frem til enorme elmaster omkring det centrale Endrup, og fordi der har været meget stor lokal opbakning til modstanden mod de nye elmaster, så inviterer Lokalrådet nu til borgermøde om sagen på Endrup Kro.

Tag naboen med

Johannes Schmidt er godt klar over, at sagen er et økonomisk spørgsmål.

- Men når kablerne fra havvindmøllepark 3 kan lægges direkte i jorden, må vi også forlange det her i bymæssig bebyggelse, siger Johannes Schmidt, der håber på god opbakning til mødet på Endrup Kro.

- Nu gælder det altså om at stå sammen og arbejde for at få de kabler i jorden her i bymæssig bebyggelse, så tag naboen og naboens nabo med ned på kroen 9. april, siger Johannes Schmidt.