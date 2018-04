Endrup-borgere rammes af elmaster: Vi er stadig lidt i chok

Ejendommen Vibækvej 12 ved Endrup er nabo til Natura 2000-område i Sneum Ådal, er et af de steder, der kan se frem til at få elmaster ind igennem stuehuset, hvis Energinets planer om at opføre rundetårnsstore elmaster på strækningen mellem Endrup og Niebüll bliver virkeliggjort.

- Det er kun sporadisk information, de giver os, og det er næsten magtesløsheden, der er det værste. Folk ringer og spørger hinanden, hvad der sker. Nogle siger allerede nu, at de vil flytte, men så er der hele devalueringen af områdets ejendomme, hvis der kommer store elmaster igennem landskabet, siger Lars Brinch Thygesen, der mener, at der går masser af social kapital tabt, hvis Energinet beslutter at opføre de op til 35 meter høje master.

Samtidig har han modtaget et kortfattet brev fra Energinet om, at han kan se frem til, at der opføres elmaster ved Vibækvej 12.

Kortet viser tracéet for Energinets planlagte linjeføring for de store elmaster, der skal lede strøm fra Endrup til Niebull i Tyskland, og på landkortets blå bremme kan han se, at han se frem til at få elmaster tæt forbi sit stuehus.

Der er oprettet en facebookgruppe med navnet Højspænding i Jorden.Alle kan melde sig til, og formålet med gruppen er at forhindre, at 400 kV højspændingsledninger kommer op langs den jyske vestkyst, og at de i stedet bliver gravet ned i jorden som el-kabler.

- Hvis man ville tage hensyn, så kunne man grave kablerne ned, så helt grundlæggende handler dette om økonomi. Intet andet, og herude mener vi bare ikke, at Energinet og staten har gjort deres forarbejde godt nok. Jeg kender folk, der ikke kan sove om natten på grund af dette her, og sådan er det formentlig flere steder fra Endrup til grænsen, siger Lars Brinch Thygesen.

- Vi modtager midler for at gøre naturen skønnere og vi forsøger at skabe liv i landomgivelserne, hvilket er lykkedes her i Endrup. At de så vil sætte master op her vil ikke bare ødelægge det visuelle. Det summer og det larmer og faktisk ved man ikke, hvordan det vil påvirke naturen. Det er en kompleks sag, for du får ikke eksperter til at sige, at elmaster er skadelige, men du får dem heller ikke til at sige, at de er uskadelige, siger Lars Brinch Thygesen og uddyber, at der må være en grund til, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke bygger nyt i nærheden af elmaster.

- For nogle år siden ville jeg ansøge om lov til at opføre en husstandsvindmølle. Det kunne jeg ikke, men man må gerne opføre en række master på størrelse med rundetårn, siger Lars Brinch Thygesen, der mener flere ting ikke hænger sammen.

Tæt på Lars Brinch Thygesens 60 hektar store naturgrund findes Natura 2000-området i Sneum Ådal. Det er ligeledes er habitatområde med fredningskendelser, det er EU-beskyttet og levested for blandt andet snæbler, oddere og lampretter, ligesom Sneum Å med sine laks på 10 kg er et yndet lystfiskerområde for folk fra ind- og udland, der nyder områdets uforstyrrede naturoplevelse.

- Der er en afmagtsfølelse i Endrup lige nu. Folk er frustrerede, og derfor spørger de os, men vi ved jo ikke mere end de gør lige nu. Alt vi kan gøre er at argumentere bedst muligt fremadrettet, for al den herlighedsværdi, vi med små midler har brugt årtier at opbygge herude, det vil bare blive slået helt tilbage til start, hvis dette bliver til virkelighed, siger Johannes Schmidt og forklarer, at han vil blive en del af en lokal arbejdsgruppe på fem mand, der fremover vil følge processen tæt, og som er klar til kamp.

Syd for ejendommen drøner også Esbjerg-motorvejen igennem landskabet, som elledninger vil skulle passere på vejen mod syd, og for Johannes Schmidt vil det være mere end ærgerligt at pløje store elmaster igennem dette område og forbi Endrupholm Herregård, der også vil påvirket. Dog endnu uden at vide hvordan.

Med i Lars Brinch Thygesens køkken er også formand for Endrup Lokalråd, Johannes Schmidt og folketingskandidat Anders Kronborg(S). Begge er de også med på vandreturen rundt på Lars Brinch Thygesens arealer, hvor fuglene synger, Sneum Å og Vibæk Bæk snor sig og hvor køerne gumler lystigt, mens de nysgerrigt undrer sig over, hvem der forstyrrer freden i deres smukke omgivelser.

Skinhøring

Arbejdsgruppen bliver præsenteret for lokalbefolkningen på borgermødet mandag 9. april på Endrup Kro, og målet for kampen er enkel.

- De kabler skal i jorden. Så simpelt er det. Her ved os kan de ikke flyttes længere østpå eller vestpå, og hvad vi gør hvis det mislykkes ved jeg ikke endnu. Vi har over lang tid bedt både stat og kommune om at tage hensyn, og vil de det, så graver de kablerne ned, og jeg håber, at vi kan være med til at få mobiliseret folk, der alle siger dette er en dårlig idé, siger Johannes Schmidt, og nævner idé- og høringsfasen, der begynder 9. april, som startskuddet for modstanden.

Anders Kronborg er helt uforstående overfor, hvorfor staten med store elmaster skal ødelægge naturen for et kæmpestort område helt ned til grænsen, når der er brugt millioner på at bevare selvsamme natur.

- Al herlighedsværdi bliver smadret, og jeg kan ikke huske, at der har været en sag, der vil have så store miljøomkostninger for Syd- og Sønderjylland som denne, siger Anders Kronborg, der håber Energinet vil melde klart ud, hvis de afholder en høringsfase til ingen verdens nytte.

- Hvis beslutningen er taget, og de ingen intentioner har om at grave kablerne ned, hverken her eller andre steder, så kan de ligeså godt melde det klart ud. Så bliver det bare en skinhøring, og jeg mener alle politiske partier er nødt til at stå sammen, hvis vi skal vinde denne kamp, siger Anders Kronborg.

Lars Brinch Thygesen mener desuden det fremadrettet bliver vigtigt, at de lokalvalgte politikere nu kommer på banen med deres holdninger, selvom størstedelen formentlig ikke tør sige andet end at de skal graves ned, og han afslutter med en for ham vigtig pointe.

- Nu ser vi på min grund i dag, og hvad det vil betyde for mig. Men dette handler ikke kun om mig. Det handler om Endrup, om hele lokalområdet og om ikke at ødelægge Danmarks natur, som vi har kæmpet så hårdt for, siger Lars Brinch Thygesen.