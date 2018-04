Endrup-borgere har udarbejdet borgerforslag mod elmaster

Lokal arbejdsgruppe i Endrup har udarbejdet et borgerforslag for at få kabellagt de planlagte 400 KV luftledninger mellem Idomlund og Niebüll, og arbejdsgruppen bag er optimistisk om at få samlet de 50.000 støtter, det kræves at få sagen for Folketinget.

Endrup: "Vi skal have lagt 400 KV-kablerne i jorden på hele strækningen, så vi ikke ødelægger den smukke natur, det rige dyreliv og situationen for de pressede boligejere." Sådan lyder helt konkret det borgerforslag, som en arbejdsgruppe i Endrup har udarbejdet med det formål, at minimum 50.000 borgere støtter det for at få det hele vejen til fornyet debat i Folketinget. - Der er mange store kommuner og mange berørte borgere på strækningen mellem Idomlund og Niebüll, så det burde være til at samle 50.000 borgere, der vil støtte forslaget. Det er i hvert fald det, vi håber og tror på, siger Mogens Præst fra Endrup, der er med i Endrups arbejdsgruppe imod højspændingsmaster. - Det næste spørgsmål er så, hvad Folketinget vil gøre ved sagen, hvis borgerforslaget når hele vejen, spørger Mogens Præst, der dog ikke er helt optimistisk om politikernes lyst til at ændre på det allerede vedtagne, hvis forslaget opnår den store, folkelige støtte og når i Folketinget. - Jeg håber, de er opmærksomme på den alvorlige situation, som disse master og ledninger vil få for borgerne i området. Jeg tror selvfølgelig selv på, at de ønsker at ændre det, og hvem ved, det er jo snart folketingsvalg, så det er ikke godt at vide, hvad der sker, siger Mogens Præst.

Borgerforslaget Når forslaget bliver optaget, kan det findes på hjemmesiden www.borgerforslag.dk For at sagen tages op i Folketinget, skal l forslaget have 50.000 støtter.

Tilgængelig online Mogens Præst har tirsdag sendt forslaget ind til hjemmesiden borgerforslag.dk, der er en side under Folketinget, og han regner med, at den i løbet af tirsdag vil være tilgængelig online, så alle kan gå ind og støtte borgerforslaget fra Endrup. Der er mange mastemodstandere mellem Idomlund og Niebüll, så har I koordineret med andre, der også kunne tænkes at stille borgerforslag? - Koordinationen om netop dette er endnu ikke på plads, og det er noget, jeg selv har tænkt meget over. Det bedste vil være, at der kun er ét borgerforslag, som alle kan skrive under på, og det er det, vi fra vores side vil arbejde på fremadrettet. I borgerforslaget lyder det, at I vil have kabellagt hele strækningen. Er det den eneste mulige løsning? - Vi mener, den eneste rigtige løsning er at få det hele gravet ned. Ellers vil det kunne ende i mudderkastning imellem både naboer og kommuner om, hvor masterne skal stå, og det er ikke noget vi ønsker.