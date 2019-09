Endrup-borger om el-master: Vi bliver stavnsbundet

- Men idyllen bliver til at overse, når disse el-master rejses. Vi er ti ejere af ejendomme, som rammes. Der er flere af mine naboer, som bliver ramt endnu hårdere og jeg forstår ikke, at man nøjes med at grave ledningerne ned på en strækning på 800 meter og ikke to kilometer ekstra. På den måde kunne man skåne ti gårde, hvoraf Energinet nu skal ind og opkøbe flere af disse, siger Morten Krøyer.

Han købte ejendommen for 11 år siden sammen med sin hustru, og her bor parret med deres to børn på 15 og 17 år. Børnene er vokset op der, og Morten Krøyer forestillede sig. at familien skulle bo der og nyde naturen, idyllen og fuglesangen i mange år ud i fremtiden.

- Vi bor på et nedlagt landbrug, og vores afstand til én af disse kæmpemaster bliver på 320 meter. Og dermed kommer vi ikke inden for 280 meter zonen, og bliver ikke berettiget til nogen form for erstatning. En erstatning havde i øvrigt heller ikke hjulpet alverden. Herlighedsværdien ved vores ejendom forsvinder, når vi kan sidde fra vores sydvendte terrasse og glo ud på en kæmpe el-mast. Vi bliver stavnsbundet til ejendommen. Der er ikke nogen, som vil købe en ejendom, hvor der er en stor el-mast i baghaven, mener Morten Krøyer.

ENDRUP: Morten Krøyer fra Roustvej, nord for Endrup lagde mandag sidst på eftermiddagen ikke skjul på, at han både er frustreret og vred, da han mødte op på Endrup Kro til orienteringsmøde med Energinet om de kommende 35 meter høje el-master, som i fremtiden kommer til at skæmme familien Krøyers udsigt.

Morten Krøyer til venstre er én af de borgere, som frygter, at han og familien bliver stavnsbundet, fordi de får el-master i baghaven. Her har Krøyer smil på, men han var nu mest af alt frustreret. Her er han i snak med ingeniør Karen Raagaard fra Energinet. Foto: André Thorup

69-årige Niels Erik Vogt og hans søster Else Hygum, som begge bor på Terpvej var også til informationsmødet. Niels Erik Vogt får placeret to master på sin landbrugsjord, som vil genere hans landbrugsdrift. Det forventer han at få kompensation for.

Han lægger heller ikke skjul på, at han synes Energinets kommunikation over for ham og de andre berørte borgere har været mangelfuld.

Ekspropriation?

- Så jeg forventer, at mit hus skal eksproprieres. Jeg har boet der siden 1990 og er ked af at skulle derfra. Men sådan ender det nok, og så håber jeg da på at få en kompensation, som er stor nok til, at jeg kan købe et hus i Bramming, siger 72-årige Else Hygum.

Ingeniør Karen Raagaard fra Energinet var godt tilfreds med både fremmødet, og de mange spørgsmål og kommentarer fra borgerne i Endrup.

- Der er selvfølgelig mange borgere, som er bekymrede, men vi prøver at svare ærligt ud fra det vi ved, og i dag får vi også skabt afklaring hos en del borgere. De borgere, som kommer med konstruktive alternative forslag lytter vi til, og så skal vi i hvert enkelt tilfælde vurdere, om det er teknisk muligt at gennemføre de forslag. På den måde er der rigtig god mening med at holde disse dialogmøder med borgerne, siger Karen Raagaard.