Endrup Mejeri lukker: Vi har prøvet alt

Arla Foods har besluttet at lukke Endrup Mejeri. Lukningen sker fordi, det ikke længere er rentabelt for Arla at fortsætte sine aktiviteter på mejeriet.

Endrup: Arla overtog i september 2017 det konkurstruede Endrup Mejeri og de 12 landmænd, der leverede til mejeriet. Og efter cirka et år står det klart, at det ikke er lykkedes at finde en holdbar løsning for mejeriets forsatte drift. Det skriver Arla Foods i en pressemeddelelse tirsdag. - Vi har afsøgt forskellige muligheder for at fortsætte vores aktiviteter på Endrup Mejeri, men afsætningen af Endrup-ostene har været mindre end ventet, og det har ikke været muligt at fortsætte på en måde, der er rentabel for os og vores ejere. Derfor vurderer vi nu, at den bedste løsning for alle parter er, at vi lukker mejeriet, siger Jakob B. Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.