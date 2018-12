Endrup Lokalråd fik ministerbesøg: Nu kan hundeslagsmålet begynde

- Der var en hel hær af journalister med hele vejen rundt i Endrup og omegn, så det blev ikke helt som vi havde forventet, siger Johannes Schmidt, der ellers har gjort en dyd ud af at holde besøget så hemmeligt som muligt i lokalmiljøet, og at det var ministerens egne folk, der havde inviteret pressefolkene med til Endrup.

Lokalrådet havde tidligere inviteret ministeren på kaffe og kage, hvis han ville besøge byen for at tage en snak om Endrups situation i forbindelse med den kommende linjeføring, og ifølge lokalrådsformand Johannes Schmidt var dagens oplæg, at ministeren skulle komme klokken 13.00, hvorefter han sammen med fire medlemmer fra lokalrådet skulle køre rundt i Endrup og se nærmere på steder, hvor byens udfordringer blev synliggjort.

Endrup: Mandag eftermiddag var der fint besøg i Endrup, hvor energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) lagde vejen forbi for at se nærmere på de udfordringer, byen får med opførelsen af 35 meter høje elmaster igennem de smukke, landlige omgivelser.

Forud for besøget i Endrup havde Lars Christian afholdt et pressemøde hos Energistyrelsen i Esbjerg omkring den længe ventede, eksterne, udenlandske vurdering af Energinets tekniske redegørelse om mulige kabelløsninger i Syd- og Vestjylland. Vurderingen lød på, at det ikke lader sig gøre at kabellægge mere end de 26 kilometer, der tidligere er blevet meldt ud.

Hundeslagsmål

Turen blev dog afholdt som planlagt.

Johannes Schmidt bød ministeren velkommen, hvorefter arbejdsgruppen viste landsbyen frem.

De så på byens store transformerstation, og arbejdsgruppen havde med brug af store pæle i jorden illustreret for ministeren, hvor meget hver enkelt elmast vil fylde i landskabet. De fik fremvist et hus, der i dag er usælgeligt, fordi det i dag står ved siden af en elmast ligesom de fik serveret kaffe i et andet hus, der måske skal rives ned som følge af den kommende linjeføring.

- Vi havde mange spørgsmål, men som med meget andet i sagen kunne vi ikke få noget konkret at vide. Svaret fra ministeren var, at han lyttede til vores bekymringer, og tog dem med hjem til efterretning, siger Johannes Schmidt, der ikke for alvor fik noget ud af besøget.

- Altså, vi fandt da ud af, at ministeren jo er en flink og sympatisk mand, men jeg tror, at det, der kommer til at ske nu, er, at det bliver et hundeslagsmål om, hvor de 26 kilometer skal ligge, som vi ved der kan graves ned. Det hundeslagsmål begyndte i dag, da vi fortalte, hvor hårdt vi bliver ramt herude, for det er der nok også mange andre, der vil gøre, siger Johannes Schmidt.