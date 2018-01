Endnu mere flyttes til Ribe: 40 medarbejdere fra styrelse i København flyttes til Ribe

- Det er meget glædeligt, at regeringen igen har valgt at kigge mod denne del af landet. Udover de mange arbejdspladser, det i dag er blevet offentliggjort skal flyttes til Ribe, så skal vi på en dag som denne også glæde os over, hvor mange arbejdspladser, der samlet set er flyttet til Ribe. Jeg synes det er stort, at så mange nye folk kommer til, og selv om vi blev fint tilgodeset ved sidste udflytning, så er det bare ekstra dejligt, at det nu sker igen, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen(V), der mener det både er godt for Ribe som by og det, at man får samlet endnu flere kompetencer på Amtsgården.

Synergi

Samlet set er der inden for kort tid kommet 101 nye arbejdspladser til Ribe med 61 nye medarbejdere til SKAT i Ribe og de 40 til Færdselsstyrelsen på Amtsgården, og det glæder Carl Holst(V) som lokalvalgt folketingsmedlem og som en af dem, der i lang tid har arbejdet ihærdigt for at få en del af udflytningen til at komme ikke bare til Ribe, men til Esbjerg Kommune generelt.

- At man igen vælger at flytte medarbejdere hertil vidner om, at man ønsker at udnytte den synenergi, der er på Amtsgården. Jeg er rigtig glad for, at den kamp, vi har taget i forholdt til at skabe opmærksomhed omkring Ribe, at den er lykkedes, og jeg mener det er godt, at vi dermed har bevist, at rammerne er til de mange nye arbejdspladser i Ribe. Både i forhold til at rumme de nye medarbejdere på Amtsgården, men også i forhold til den succes, man i Ribe har haft med at tiltrække nye medarbejdere, siger Carl Holst, der mener det lover godt for fremtiden.

- Man har nu yderligere forbedret det fundament, der er for at få flere folk til Ribe fremadrettet, og dermed skabe et grundlag for et stærkt, fagligt miljø på Amtsgården, siger Carl Holst, der stadig mener, at målet er, at hele Ribes gamle Amtsgård fyldes op med dygtige medarbejdere over de kommende år.

Også hos tidligere transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt er der glæde over, at der flyttes flere arbejdspladser til Ribe. Han var minister, da man gennemførte første bølge af udflytninger og flyttede Færdselsstyrelsen til Amtsgården, og han har under hele udflytningsprocessen fulgt Ribe fra sidelinjen.

- Man sagde dengang, at at det aldrig ville gå godt at flytte så mange statslige arbejdspladser til Ribe. Derfor glæder det mig ekstra meget, at det er gået så godt, og at det, jeg selv var med til at sætte i søen dengang, er blevet en succes, siger Hans Christian Schmidt.