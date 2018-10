Endnu et broarbejde går snart i gang i Ribe

Ribe: Det er kun i ganske få dage, at ripenserne og byens gæster får lov til at nyde, at trafikken føres tilbage til det normale, når Dagmarsgadebroen genåbner efter endt renovering 18. oktober.

Ifølge Vejdirektoratet påbegyndes arbejdet med Ribes nye klapbro nemlig omkring månedsskiftet, hvilket formentlig vil betyde i dagene fra 29. oktober til 2. november, og med dette kan ripenserne opleve gener fra til- og frakørende lastbiler på Ringvejen.

Netop Ribes Ringvej har været mere belastet end vanligt siden maj, hvor arbejdet med Dagmarsgadebroen gik i gang og lukkede for gennemkørsel i det centrale, og nu kan det så vise sig, at der i stedet kommer mere trafik igennem Ribes gader frem for på Ringvejen.

- Der skal laves en midlertidig vej og bro over Ribe Å, som trafikken skal benytte, mens den nuværende bro rives ned og den nye klapbro bygges. Den midlertidige vej skal ligge på dæmninger på marsken, der er ret blød, og hvor vi derfor må forvente, at dæmningerne vil sætte sig. Denne sætning må forventes at tage nogle måneder, hvor den langsomt aftager, forklarer projektleder hos Vejdirektoratet, Mike Boesen og forklarer, at man netop har valgt virksomheden Barslund til arbejdet, der er et af Danmarks førende entreprenørselskaber inden for anlægs- og forsyningsbranchen.