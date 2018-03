Endnu en udvidelse hos Ribe Biogas: Har bygget for 105 mio. kr. på fem år

Den succesfulde virksomhed Ribe Biogas A/S får nu yderligere to hektar jord til opførelse af flere reaktorer og lagertanke. Dermed har Ribe Biogas A/S bygget for hele 105 millioner kroner de seneste fem år.

Ribe: Selv om Ribe Biogas A/S først lige er ved at færdiggøre det seneste nybyggeri af et reaktoranlæg, men alligevel kigger man allerede videre mod fremtiden.

Det betyder, at man har man sikret sig et område på to hektar umiddelbart nord for det nuværende, da det område, hvor Ribe Biogas A/S holder til, efterhånden er godt fyldt ud med anlæg og tanke.

- Her i foråret begynder vi at bygge en ny reaktor samt en lagertank, ligesom der på sigt kan blive plads til yderligere fire tanke. Vi har fået lavet et hul i det dige, der ligger, og så har vi fået byggetilladelse til området, fortæller Claus L. Mikkelsen, der er direktør for Ribe Biogas A/S.

Han forklarer, at denne udvidelse er den tredje udvidelse inden for få år, og med den kommende udvidelse når man et godt stykke over 100 mio. kr. i investeringer og udbygninger.

- Det koster 13 millioner at udvide i denne omgang, og samlet set har vi bygget for 105 mio. kr. de seneste år, forklarer Claus L. Mikkelsen.