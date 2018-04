Endnu en direktør stopper på Britannia

Esbjerg: Direktøren på Hotel Britannia, Allan Nielsen, stopper i sit job den 1. maj, men det foregår helt udramatisk, oplyser Mads Dam Jensen, der er direktør i Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård, der ejer Hotel Britannia. Mads Dam Jensen har besluttet at ændre ledelsestrukturen og vil selv overtage Allan Nielsens job.

- Allan har gjort det virkelig godt i de fire år han har været på hotellet som direktør, men som ejer af Hotel Britannia er jeg nødsaget til at vise rettidig omhu. Hotel Britannia lever i høj grad af de aktiviteter, der sker på havnen, og det er et fakta, at byen ligger underdrejet og har gjort det i et stykke tid på grund af oliekrisen. Vores værelsesbelægning har været og er for lille, lyder det fra Mads Dam Jensen, som i øvrigt har stor tiltro til, at aktiviteterne på havnen vil stige, men det har hotellet bare ikke tid til at vente på.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg har haft et særdeles godt samarbejde med familien Dam Jensen, og at vi skilles i bedste forståelse. Jeg er utrolig godt tilfreds med de fire år, jeg har været direktør på Hotel Britannia, og ærgrer mig over at måtte sige farvel, siger Allan Nielsen.

Han tilføjer i øvrigt, at han ikke har fundet et nyt job endnu.