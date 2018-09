Endelig: Korskro-ruinen fjernes

Ifølge formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), har forvaltningen fået samtykke fra de fire ejere af bygningerne til at forestå alt det praktiske omkring nedrivningen, som der gives 100 procent støtte til - heraf kommer de 70 procent fra staten. Det vurderes, at det vil koste omkring 750.000 kroner eksklusive moms at fjerne den skæmmende kros godt 1.200 kvadratmeter fra landskabet.

Nu ser det dog ud til, at ønsket om en fjernelse af de sørgelige rester af fordums glade storhedstid med dans og bægerklang går i opfyldelse. I kraft af en lovændring per 1. januar i år er det nemlig nu blevet muligt at yde støtte til nedrivning af erhvervsbygninger, når erhvervet er nedlagt, og det er efterhånden mange år siden, landevejskroen fra 1907 var i drift.

Åben fremtid

- Som barn kunne jeg aldrig forstå, hvorfor den ikke blev rykket ned, og det er sjovt at tænke på, at jeg nu som udvalgsformand skal være med til at få det til at ske, ler Karen Sandrini og fortsætter:

- Men det er en epoke, der slutter, når ruinen langt om længe bliver fjernet, og det glæder hele udvalget, at det endelig lykkes. Ruinen har jo også været en torn i øjet på byrådet i Varde hen over årene, så beslutningen vil nok glæde borgmester Erik Buhl (V).

Hvad der skal ske med arealet, er endnu lidt uvist. JydskeVestkysten har talt med den ene af ejerne, Jens Møller, der sammen med hustruen Ida står bag Korskro Hestemarked og ejer to tredjedele af ejendommen:

- Tanken var og er stadig at bygge et spisested i gammel arkitektur med festsal og værelser. Min idé var at få fat i nogle dygtige kokke til at stå for stedet, så borgere i Esbjerg, Varde, Ribe og Bramming kan komme og få en god, kulinarisk oplevelse. Jeg fik lavet nogle skitsetegninger for nogle år siden, men nu må vi se, hvad det bliver til, siger han.

Den gamle korskro blev i øvrigt i 1992 registreret som bevaringsværdig i kategori 3, og selv om embedsmænd fra Teknik & Miljø har været på stedet og nu bedømmer ruinen som noget længere nede på skalaen til kategori 7 og dermed ikke-bevaringsværdig, skal der alligevel udarbejdes et kommuneplantillæg med den nye bedømmelse, ligesom nedrivningen er blevet annonceret efter bygningsfredningsloven.

Sagen skal en tur omkring Esbjerg Byråd, hvor der dog næppe vil være nogen, der protesterer.