Endelig: Årelang strid om botilbud med psykisk syge misbrugere løst

Et flertal i Social & Arbejdsmarkedsudvalget har valgt at pege på en del af campusområdet som nyt hjemsted for psykiske syge misbrugere fra Botilbuddet Sjællandsgade.

- Jeg er simpelthen så glad for, at vi er blevet enige om en adresse. Løsningen har godt nok været længe undervejs, men det her kan til gengæld blive supergodt for alle parter. Der kan bygges noget lækkert, der egner sig specifikt til denne gruppe borgere, og samtidig kan vi få frigivet boligerne i Sjællandsgade til andre boligformål. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver alletiders, siger Henrik Vallø.

Lige siden februar 2010, hvor botilbuddet fik adresse i Sjællandsgade, har der været problemer. Kombinationen af psykisk syge misbrugere og ældre i samme bygning har aldrig været nogen god cocktail, men i årevis har politikerne kæmpet med at finde et andet, egnet sted til botilbuddet. Formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten) er lettet over, at det nu er lykkedes:

Esbjerg Kommune: Den omdiskuterede, årelange sag om en mulig flytning af botilbuddet Sjællandsgade-Nygårdsvej, der huser 12 beboere med dobbeltdiagnose i form af misbrug og psykisk lidelse og er placeret i samme bygning som 34 ældreboliger, ser nu ud til at have fundet sin løsning.

Almene ældreboliger

Botilbuddet tænkes opført som almene ældreboliger i to rum med eget bad og toilet samt tilhørende fælles- og serviceareal. Der skal desuden indrettes et lukket gårdmiljø, så borgerne får mulighed for et udeliv, uden at de bliver opsøgt af udefrakommende, hvilket også har været et problem i Sjællandsgade.

Sidste år måtte Esbjerg Kommune endda hoste op med 52.000 kroner om ugen til et vagtfirma, efter at Arbejdstilsynet havde været på besøg og nedlagt et strakspåbud om at sikre medarbejderne på bostedet mod vold og trusler fra udefrakommende. Bevogtningen skulle opretholdes, indtil håndværkere havde fået opsat trådhegn langs svalegangene på bygningen.

Ifølge Esbjerg Kommune har beboerne i botilbuddet Sjællandsgade et aktivt misbrug parallelt med deres psykiske lidelse, hvilket kan gøre dem uberegnelige, udadreagerende og til tider truende. De har et særligt behov for støtte og omsorg i deres lejlighed, og botilbuddet skal forhindre, at de havner i hjemløshed. Beboerne kan ikke klare sig uden støtte døgnet rundt. Der er 14,5 årsværk ansat til driften af botilbuddet.