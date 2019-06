En vejbane spærres af mens Din Forsyning fornyer kloakken på et stykke af Sædding Strandvej

Esbjerg: I perioden den 11. juni til den 28. juni vil Din Forsyning forny kloakken under Sædding Strandvej ud for Fyrvej. Mens det står på, vil Fyrvej blive spærret af ned mod Strandvejen. På Strandvejen bliver den ene vejbane spærret, og der bliver sat en midlertidig lysregulering op, så man kan passere i bil i begge retninger. Cyklister fra Hjerting mod Esbjerg kan passere som normalt, mens cyklister fra Esbjerg mod Hjerting skal anvende omkørslen via Fyrvej, Lyngvej og Jerringvej.

- Vi forventer, at arbejdet vil give kø - især i myldretiden. Så vi vil gerne opfordre til, at man kører hjemmefra i god tid eller vælger en anden rute. Vi er opmærksomme på, at vi skal arbejde på en trafikeret strækning og vil gøre alt hvad vi kan, for at genere så lidt som muligt, fortæller kommunikationskonsulent Julie Maj Bryderup Gaardsdal i en pressemeddelelse fra Din Forsyning.

Julie Maj Bryderup Gaardsdal fortæller, at arbejdet udføres for at adskille regn- og spildevand. Det giver færre oversvømmelser med spildevand og gør, at man undgår overløb af spildevand til bugten, når det regner meget.