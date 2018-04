En tredjedel af Skads-Andrup var samlet til stort fællesarrangement

Skads-Andrup: Der blev spist god mad, set film og spillet computer i Andrup fredag aften og hele natten. Hele skolen inklusiv den store hal var taget i brug til arrangementet, der blev holdt for tredje gang for børn og unge. Desuden var der arrangeret en fællesspisning for forældre og de mindste børn.

Tilsammen lykkedes det at slå sidste års deltagerrekord idet 425 deltog i det store fællesarrangement på skolen, mens cirka 20 frivillige hjælpere var kørt i stilling til om aftenen at hjælpe de fire arrangører; Kristina Hansen Jessen, Mie Hansen, Carina Thiim og Jens Pedersen.

- Vi har knoklet rigtigt mange timer for at få det hele til at lykkes, og der er også brugt meget tid på at koordinere, hvordan sådan et stort arrangement og så mange mennesker kan få en god, fælles oplevelse, lyder det fra Jens Pedersen i en pressemeddelelse.

Overskuddet fra det store arrangement er i skrivende stund endnu ikke opgjort helt præcist, men gætter er, at det lander tæt på 25.-30.000 kroner, som går ubeskåret til fritids- og ungdomsklubben.