En smørtenor til kaffen: Dario tryllebandt Bramming

Sct. Georgs Gildet

60 gæster havde lørdag taget imod Sct. Georgs Gildets personlige invitation. Gildebrødrene tilbyder at hente og bringe gæsterne, da mange af dem har svært ved selv at møde op.Sct. Georgs gilderne er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere eller spejderforældre samt andre spejder- eller gildeinteresserede.



Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet - nationalt og globalt.



De lokale Sct. Georgs Gilder består typisk af 20 - 30 personer, der mødes 2 gange om måneden, hvor vi veksler mellem foredrag om samfundsmæssige emner samt planlægning af kommende projekter.