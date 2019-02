En skam at træerne fældes

Godthåbs Alle er en kanonhyggelig gade med de store træer. Havde det ikke været for dem, havde vi nok aldrig købt hus her, siger beboer. Han finder det "vanvittigt", at kommunen informerer om træfældningen to hverdage, før det sker - i en SMS.

Skader på rodnettet

- Vi har foretaget en nøje afvejning forud for beslutningen om at fælde træerne. Vi kan ikke grave udenom træernes rødder, når det er så stort et graveprojekt. Der ville ske store skader på træernes rodnet, så træerne ville blive ustabile og formentlig dø, siger han.

Han understreger, at der vil blive plantet store træer i gaderne igen, selv om der i sagens natur vil gå mange år, før de får samme størrelse, som de 40-50 år gamle træer.

Allan Petersen er med denne forklaring mere forstående overfor behovet for at fælde træerne.

- Men det ville være rart med et brev med denne information, så man kan forstå, at teknikerne har gjort sig nogle tanker bag det at fælde træerne. En kort SMS giver ikke mening. Og at sende den ud to hverdage, før træerne fældes, er vanvittigt, siger han.

- Jeg får den tanke, at det korte varsel er for, at vi beboere ikke skal kunne nå at reagere og protestere, siger Allan Petersen, som ikke har nogen interesse i at bevare de gamle træer, hvis de vil komme til at stå og vippe.

- Men det er bare en skam at fælde de flotte træer, siger han igen.