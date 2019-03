En populær Sælhund fylder 50 år

Køkkenchef Rasmus Stofberg Pedersen(tv.), tjener Mieke Vedel, ejer og tjener Rinda Klausen samt kok Lars Borregaard er alle vigtige dele af, at Restaurant Sælhunden 1. april kan fejre 50 års jubilæum som et af Ribes mest anerkendte spisesteder. Derudover har køkkenet to kokkelever, en ekstra kok samt det, Rinda Klausen kalder en blæksprutte i huset. Foto: Chresten Bergh