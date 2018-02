En musikalsk nordjyde er klar til Ribe

RIBE: Hun var sporet ind på, at hun ville være journalist, da hun i folkeskolens 8. klasse var i erhvervspraktik som journalist. Så straks efter gymnasiet søgte nu 22-årige Anna Husted Kristensen ind på journalisthøjskolen. Hun kom ind i første hug, og lige nu er hun godt i gang med praktiktiden under sin uddannelse på JydskeVestkysten. Her er hun klar til at tage livtag med Ribe og Bramming i de kommende tre måneder efter, at hun forinden var seks måneder på avisens redaktion i Sønderborg og lige så lang tid på hovedredaktionen i Esbjerg. Efter opholdet i Ribe slutter hun med tre måneder på nyhedsredaktionen i Esbjerg.

Anna Husted Kristensen er en nordjysk pige fra Nibe, som er noget ved musikken. En Nibe-borger hedder i øvrigt noget så pudsigt som en "nibenit". Nibenitten Anna er næsten "født ind i" Nibes største attraktion - byens musikfestival, som hvert år samler mange tusinde mennesker og hører til blandt de fem-seks største danske musikfestivaler. Anna Husted Kristensens far var med til at starte festivalen, og han har de seneste cirka ti år arbejdet fuldtids på festivalen. Anna følger i hans fodspor og tager hvert år en uge fri og hjælper blandt andet med festivalens omfattende pressearbejde.