En lykkelig åbning af Esbjerg Festuge

Esbjerg: Når det regner på Kim Larsen, drypper det på borgmesteren.

Nogenlunde sådan kan man omskrive ordsproget om præsten og degnen, for der har aldrig tidligere været så mange mennesker på Torvet til en åbningstale fra borgmesteren.

Det bemærkede Jesper Frost Rasmussen (V) også selv i sin tale, og med et glimt i øjet spurgte han:

- For det er vel for at høre min åbningstale, at I er her, ikke?

Han fik venlige grin som svar fra publikum, der krøb sammen under restauranternes parasoller og afskærmninger eller under paraplyer og regnslag.

Mange hundrede mennesker i alle aldre havde trodset det lunefulde danske sommervejr, der bød på stille regn under borgmesterens tale.

Den må have hørt til en af de nemmere af slagsen at skrive, for det var udelukkende positive tillægsord og betragtninger, han sendte ud over Torvet.

- Esbjerg sprudler, når der er festuge. Det er fantastisk at se, hvordan så mange år efter år bakker op og bidrager til at gøre Esbjerg Festuge endnu bedre. Det er en af de ting, der gør mig stolt som borger i Esbjerg, for under Esbjerg Festuge er vi alle esbjergensere. Evnen til at løfte i flok kendetegner Esbjerg, og festugen er et godt eksempel på, hvad man kan opnå, når mange står skulder ved skulder, lød det blandt andet fra borgmesteren i åbningstalen.