En gammel kending åbner ny butik i Ribes gågade

Ribe: En helt ny butik, café og nethandel, Terpager & Co, starter nu op i den gamle købmandsgård på Mellemdammen 18 i Ribe. Hele tre ting i én butik er det man kan opleve i det lille, totalrenoverede butikslokale, der er beliggende dør om dør med den legendariske købmandsbutik Parmo Pedersen.

På Terpager & Co kan man nyde et glas vin, en kop kaffe eller delikatesser. Her er høj kvalitet, og viden om produkterne nøgleordene. Imens man nyder varerne, kan man enten købe varerne i butikken eller bestille dem på nettet og få dem leveret til døren. Det er café, butik og nethandel samlet i ét. Ifølge indehaveren kaldes det også for et epicerant - et fransk ord for epicerie, der betyder købmand og restaurant.

Gennem de sidste 20 år har indehaveren, Charlotte Bladt-Hansen, forhandlet vin og delikatesser fra forretningen, Flassan Vin, på Finsensvej. For Charlotte skal Terpager & Co. også være synonym med ved høj kvalitet og service.

- Gennem de sidste 20 år har vi besøgt et hav af vin- og fødevareproducenter rundt omkring i Europa, og fundet præcis den kvalitet, vi søgte. Direkte import fra leverandør til kunde, betyder, at vi har kunnet konkurrere med de største. Nu kunne vi godt tænke os at få cafédelen med, så kunderne kan smage på varerne. Jeg tror, at nøglen til de små butikkers overlevelse er at forene høj service og viden om produkterne med muligheden for at kunderne kan opleve dem og bestille dem på nettet, siger Charlotte Bladt-Hansen.