En enhjørning hjælper altid på første skoledag

Det kan børnene. Men for at gøre det, må nogle af dem slippe forældrenes hænder, som de holder hårdt fast i. Som en beskyttende ring står forældrene og kigger med fra væggen, men mødrearme kan række langt, når der er behov for en morhånd ved bordet to meter væk, og fædre kan komme forbi selv de mest tætstillede stole for at give et kram.

I stedet er der borde med lektier på og stole, man skal sidde stille på. Og Camilla glæder sig helt ustyrligt meget. Selv om hun også er lidt bekymret, især over alt det med at skulle sidde stille.

Der startede 22 elever i 0. A på Rørkjær Skole onsdag. De fleste er født i 2013, og deres navne var en blanding af tidstypiske navne som Magne, Sebastian, Storm Emil, Magnus og Johan. Og så de mere sjældne som Derman, Ege, Kastanje, Mattie, Medina, Muntas og Zenia.- Som eneste elev havde Camilla medbragt en såkaldt "Schultüte", for det er en tradition i Tyskland og Østrig på første skoledag, og Camillas mor kommer fra Østrig. En Schultüte er et kræmmerhus fyldt med viskelæder, blyanter og guf, som eleverne har med i skole og må åbne i første frikvarter. Normalt er de 70-90 centimeter lange, men Camilla havde kun et lille et med i skole. Derhjemme ventede dog en udgave af den rigtige størrelse.

22 elever begyndte i 0.A på Rørkjær Skole i går, og det betød også 22 navne for læreren at lære. På billedet er det fra venstre Rosa, Oline og Olivia. Foto: André Thorup

Gråd og madpakker

Efter en halv time bliver forældrene sendt ud på gangen. De skal drikke kaffe, mens 0. A er alene med Gitte og to pædagoger. Camilla er - så nogenlunde - okay med at sige farvel til mor Barbara og far Jacob. Det hjælper, at hun har sin splinternye skoletaske med enhjørningen hos sig. Camilla er ret vild med enhjørninger, og samtidig står tasken godt til hendes nye pailletkjole, lyserøde ballerinasko og den lilla-pink mastodont af et penalhus.

Oliver vil derimod ikke slippe sin far. Heller ikke selv om far beroliger med, at han er lige ude på gangen. Først efter noget tid får far viklet sig fri.

- Er der nogen, der vil fortælle, hvordan de har haft det med at skulle starte i skole? spørger lærer Gitte, da alle forældre er gået ud.

Men hun bliver mødt med et hav af helt andre ting, der fylder i de små hoveder:

- Det var mig, der glemte at klappe før.

- Hvor er toiletterne?

- Min skoletaske har en indbygget køler, så jeg behøver ikke lægge min madpakke på køl.

- Der er én, der græder.