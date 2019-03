En drøm går i opfyldelse: Mike starter eget malerfirma i Ribe

Ribe: Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da 30-årige Mike Riber i denne uge kunne slå dørene op til sit eget malerfirma.

Og det er et spring, Mike Riber har ventet på at tage i flere år. Han er udlært i malerfirmaet Torkild Christiansen, og han har siden været malersvend hos blandt andet Asberg Olesen og Gredstedbro Malerfirma.

- Jeg har været udlært siden 2008, og jeg har brugt de sidste mange år på at samle erfaring i jobbet. Jeg havde brug for at få renoveret mit eget hus færdigt og få børn, inden jeg tog springet til at blive selvstændig, men det er klaret. Nu har jeg har baglandet på plads, og tiden er derfor oplagt. Jeg har i mange år haft et stort ønske om at blive selvstændig, så jeg ser frem til at få en god kontakt til kunderne og en masse arbejde om ørerne, siger Mike Riber, der tager sig af alle typer opgaver.

- Jeg har en god erfaring, og jeg har fået en god kontakt til mange mennesker i Ribe og omegn. Jeg vil gerne være den lokale maler, som er klar til at tage sig af alle mulige opgaver, siger Mike Riber, der er kommet godt fra start, idet han allerede har en god mængde af opgaver i ordrebogen.