En driftig mand med hjerte for de udsatte blev hædret

Lars Erik Johansen er en travl erhvervsmand, som driver en tankstation, ejer to bagerier samt firmaet Esbjerg Park & Havemaskiner. Men han er også en mand med et stort hjerte for hjemløse og andre socialt udsatte, og for sin mangeårige indsats her blev han lørdag på sin 70 års fødselsdag hædret som hverdagens helt.