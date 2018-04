En dag på kontoret er som en dag med familien

Frøs Sparekasse i Esbjerg har fået ny filialdirektør. Han har arbejdet i afdelingen før og er glad for "at vende hjem".

- Jeg fik en mulighed i sparekassen, som jeg ikke kunne sige nej til. Derfor skiftede jeg. Jeg fortryder ikke mit valg. De har også en god afdeling i Vejen, og jeg synes, det har været udviklende for mig at komme lidt væk og finde min egen ledelsesstil, fortæller den nyansatte filialdirektør i Esbjerg.

- Her er 16 medarbejdere, og mange har været her i mange år. Det at møde ind om morgenen føles ikke som at gå på arbejde. Det er en livsstil, fortæller Bo Skotvig, som i 2016 forlod afdelingen til fordel for en stilling som filialdirektør hos Frøs Sparekasse i Vejen.

- Der er et utroligt godt sammenhold i afdelingen, og vi finder på mange spændende ting. For eksempel har vi rejst flere weekender til udlandet sammen, fortæller Bo Skotvig, som fra 2010 til 2016 var ansat i afdelingen og nu er kommet tilbage igen. Først var han kunderådgiver; så blev han souschef, og fra 1. april har han haft titlen filialdirektør stående på visitkortet.

Esbjerg: Han føler sig hjemme - sådan rigtigt hjemme. Faktisk er 38-årige Bo Skotvig fra Esbjerg så glad for sit nye job som filialdirektør i Frøs Sparekasses afdeling i Esbjerg Nord, at han føler, han er vendt hjem til familien.

- Det er spændende, at sparekassen vælger at placere et erhvervscenter netop hér, siger Bo Skotvig, som også sætter pris på at arbejde i en sparekasse, som husker, at det med økonomistyring gælder hele familien - også de unge.

Bo Skotvig føler sig ikke kun godt tilpas som filialdirektør i Esbjerg. Han nyder at arbejde i en sparekasse, hvor nærvær og opbygning af gode kunderelationer prioriteres højt, og han ser frem til, at filialen i løbet af foråret udbygges med et erhvervscenter som et led i opbygningen af en ny, intern struktur.

I Kina sikrer de unge

Bo Skotvig kender det med at drage økonomisk omsorg for de unge fra sine mange rejser i Kina. Han er gift med kinesiske Sophie, og familien har rejst meget i landet.

- I kinesiske familier gør man utroligt meget for at sikre, at børn og unge får gode, økonomiske vaner. Det, synes jeg, er en god ting, lyder det fra Bo Skotvig, som også er fascineret af den kolossale udvikling, kineserne befinder sig i. Hver gang han vender hjem til Esbjerg, priser han sig dog lykkelig for, at det er her, han har hjemme - og ikke i Kina.

- Bare dét at vi her i Esbjerg kan se en blå himmel - det er jo fantastisk. I Kina har man sjældent en blå himmel, og forureningen i de store byer er enorm. Vi overvejede på et tidspunkt at flytte til Kina, men min kone er heldigvis blevet lige så glad for Esbjerg, som jeg er, så den idé er droppet igen, fortæller Bo Skotvig med et smil.

Bo Skotvig efterfølger Verner Møller, som har været direktør for Esbjerg-filialen de sidste ti år.

Frøs Sparekasse har valgt ikke at markere direktørskiftet her og nu.

Det må vente, til erhvervscentret skal indvies.