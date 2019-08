En cirka syv kvadratmeter stor altan skaber politisk splittelse

Ejeren af Skind & Pels har i flere år ønsket at sætte en altan på en førstesalslejlighed i bygningen Norgesgade 44/Torvegade 32. Nu er rød og blå blok endt i et slagsmål om sagen, der indbringes for byrådet.

Esbjerg: Et flerårigt ønske om at sætte en altan på Skind & Pels-bygningen på hjørnet af Norgesgade 44-Torvegade 32 i Esbjerg ender nu i byrådssalen, hvor rød og blå blok kan strides videre om det rimelige i at påsætte en altan i 1. sals højde over baldakinen i Norgesgade. Socialdemokratiet og SF siger nej, men Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at give tilladelsen til altanen med en længde på fem meter og en dybde på enten 1,3 eller 1,6 meter. Hidtil har der været administreret efter en regel, der kun giver tilladelse til altaner mod gadesiden på nybyggeri og når altanerne er en del af bygningens arkitektoniske udtryk. Tilladelser til altaner mod gaden gives således kun, når altanerne vægtes som en væsentlig del af arkitekturen i et nybyggeri eller i forbindelse med totalrenovering af facaden, hvor facadens "arkitektoniske udtryk ændres væsentligt, så det er muligt at indarbejde altaner som en integreret og bidragende del af facaden". Ejeren af bygningen har for to-tre år siden fået afslag på at påsætte en altan - en afgørelse, som ikke blev påklaget - men nu er sagen blevet taget op igen på begæring af udvalgsmedlem Kurt Bjerrum (V), der mener, det er på tide med en principiel diskussion.

Sagen kort Ejendommen Norgesgade 44/Torvegade 32 er opført 1969 og var oprindelig butik og erhverv. I 2010 blev bolig på hele 2. sal godkendt, og denne lejlighed har tagterrasse. Samme år blev facaden renoveret fra fibercement til sort teglfacade. I 2016 godkendtes to boliger i en del af 1. sal, og i 2017 godkendtes endnu en bolig på 1. sal.

I 2016-2017 ønskede ejeren at etablere en altan i forbindelse med den sidst godkendte bolig. Til en af lejlighederne på 1. sal er der etableret en altan på bagsiden. De to andre lejligheder har ingen altaner.

I ansøgningen er altanen placeret over baldakinen i Norgesgade og flugter murværket på facaden.

Foto: Heidi Bjerre-Christensen En visualisering af bygningen - nu med altan påsat til højre i billedet over baldakinen.

To sider af samme sag - I 2010 blev hele facaden på bygningen renoveret, men dengang var det ikke aktuelt at søge om en altan, for der var kun beboelse på 2. sal, der har adgang til tagterrasse. Først i 2016-2017 blev der godkendt boliger på 1. salen, så der nu kun er erhverv i stueetagen. Jeg synes, vi bør revurdere vores gamle regel om, at vi som udgangspunkt ikke giver tilladelse til altaner på gadesiden på eksisterende byggerier, for folks ønsker til, hvordan de vil bo, har også ændret sig. Jeg mener ikke, man skal påklistre altaner på gamle bevaringsværdige bygninger, men jeg synes godt, man kan åbne for en konkret vurdering fra sag til sag, siger Kurt Bjerrum. S og SF var som nævnt slet ikke enig med den borgerlige fløj i udvalget. Udvalgsformand Karen Sandrini (S) siger med den socialdemokratiske kasket på: - Medmindre, man bygger helt nyt med altan eller laver en indbygget altan, der ikke stikker ud fra facaden, kan en altan hurtigt blive et fremmedelement, og det mener vi, den her sag er et godt eksempel på. Det er også den eneste altan til gadesiden på den facade. Derudover vil det hurtigt stikke af fra os, for når en har fået lov, skal andre som udgangspunkt også have lov. Men nu må vi tage debatten i byrådssalen, siger Karen Sandrini.