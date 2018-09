En barsk verden bag de blå døre

Esbjerg: En af de vilde kunstnere ved Blå Døre-udstillingen denne weekend var René Iversen.

Hans billeder skiller sig ud med et hårdt grafisk udtryk med kulsort-tegnede baggrund eller monokrome grå flader. Herfra stirrer mennesker - ofte fra samfundets udkant eller det modsatte - dig i møde. Eller de vender ryggen til dig.

Hovedmotiverne - næsten altid mennesker - er også delvis ensfarvede grå, men iklædt farverigt tøj i farvetoner, der ligner trykfarverne cyanblå og magenta-lyserød i nogle af weekendens udstillede værker.

Rene Iversen er 44 år og autodidakt tegner og maler.

Han har malet i omkring 10 år, men tegnet hele sit liv.

- Jeg maler for at slippe for de følelser, jeg har i hverdagen. Jeg kommer ud med mine følelser ved at male, fortæller han.

Særlig en serie malerier om børns følelser og tanker ved skilsmisse er blevet kommenteret og diskuteret i løbet af weekendens to dage, hvor omkring 200 gæster var forbi galleriet i Vestergade 40 i Østerbyen.

- Billederne af børnene vil jeg gerne have til at hænge i Statsforvaltningen, så de forældre, der kæmper om deres børn, har børnenes følelser med i deres tanker. Børnene kommer i klemme ved skilsmisserne, og derfor har jeg tegnet dem som med skelethoveder. De er helt afpillede og hudløse, forklarer René Iversen.