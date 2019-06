En amerikansk model for inklusion i folkeskolen skal inspirere medlemmer af Børn & Familieudvalget

Esbjerg: En model for bedre inklusion i folkeskolen udviklet til skolevæsnet i New York blev i 2016 hentet til Aarhus, hvor modellen bruges på Katrinebjergskolen. Og netop den skole besøgte medlemmerne af Børn & Familieudvalget på en inspirationstur forleden. Det er nemlig et vigtigt fokuspunkt for Børn & Familieudvalget, som i efteråret har Esbjerg Kommunes tilgang til inklusion på dagsordenen, når en ny indsats bliver sat i værk for at skabe målrettede inkluderende læringsmiljøer.

Grundlæggende handler Nest-modellen om at samle elever med og uden autisme i de samme klasser, fordi det sikrer det bedste fællesskab for alle børn.

- Inklusion er en stor og vigtig opgave, fordi det har afgørende betydning for elevernes trivsel og læring, at de er en del af et fællesskab, hvor de er trygge og kan spejle sig i hinanden. Derfor skal vi være ambitiøse og gå den vej, som skaber det bedste fundament for vores skoler, når de hver dag arbejder med inklusionen i praksis, og vi kan hente værdifuld viden og inspiration i både værdierne og strukturen i Nest-modellen, siger udvalgsformand Diana Mose Olsen i en pressemeddelelse.