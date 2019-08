En af landets største landinspektører åbner i Esbjeg

Esbjerg: Kunder i Esbjerg, der har brug for en landinspektør, får snart endnu flere at vælge imellem.

Geopartner Landinspektører A/S, der er en af landets største rådgivende landinspektørvirksomheder med kunder i hele landet, åbner nemlig en afdeling i Esbjerg. Det sker, når Geopartner Landinspektører den 16. september slår dørene op til et nyt kontor i Torvegade 65, hvor tidligere Danske Andelskasser Bank havde til huse.

Ifølge Kim Voss, områdechef i Geopartner, er der gode grunde til, at det netop er i Esbjerg, man udvider med et nyt kontor.

- Esbjerg er landets 5. største by; og en spændende og dynamisk by, der fokuserer på vækst på netop de områder, hvor man har brug for en rådgivende landinspektør. Det vil vi gerne være en del af - samtidig med at vi herfra kan dække det sydvestjyske område, hvor vi hidtil ikke har været repræsenteret, Kim Voss i en pressemeddelelse.

Jesper Falk Rasmussen, som i ti år har arbejdet hos konkurrenten, lokale LandSyd, er beskikket som landinspektør på det nye kontor og har særlig erfaring inden for byplanlægning og ejendomsudvikling.

- Esbjergs vækstfokus på eksempelvis udstykning og øget bosætning, udvidelse af erhvervshavnen og offshore aktiviteter, passer rigtig godt til Geopartners specialer. Så vi mener, det kan blive et værdifuldt samarbejde for alle parter, siger han.