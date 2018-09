Elteknisk gigant er kommet til Esbjerg

Hidtil har 10 ansatte arbejdet med gadebelysningen, men efter virksomheden også har åbnet en serviceafdeling i byen, er afdelingen vokset med to personer. Man håber på, at afdelingen i 2019 vokser til otte medarbejdere udover de 10, der arbejder med gadebelysning.

Vigtigt at være tæt på kunder

El:con er en landsdækkende virksomhed, som har afdelinger rundt om i hele Danmark. Det er dog ikke tilfældigt, at de nu også har åbnet en afdeling i Esbjerg.

- Vi er åbnet her i byen af interesse for området. Der er offshore, der er mange spændende virksomheder i byen, og der er et kæmpe opland, siger Jesper Lund Hansen.

Derudover fortæller servicechefen for El:con Syd, at på trods af virksomhedens størrelse, vil de gerne have en lokal forankring og være tæt på kunderne.

Fredag den 7. august holder El:con Esbjerg indvielsesreception klokken 12.00-16.00. Her vil være medarbejdere med forskellige specialkompetencer til at fortælle om deres arbejde, termografiafdelingen bliver vist frem, og der bliver fløjet med en af de droner, som virksomheden bruger til at fotografere fjernvarme. Alle nysgerrige er velkomne til at komme forbi til receptionen og kigge.