Elna Marie M. Bruun er ny gruppeleder hos KFUM-Spejderne i Ribe

Efter to et halvt år som gruppeleder har Inger Maskov, der har været KFUM-spejder i over 25 år, valgt at stoppe. Elna Maria M. Bruun er blevet valgt til ny gruppeleder.

Ribe: Elna Marie M. Bruun - blandt spejderne kendt som Rie - er blevet valgt til ny gruppeleder hos KFUM-Spejderne Ribe-Hviding Gruppen. Her har Inger Maskov siddet på posten de seneste to et halvt år, men hun har ønsket at takke af. Inger Maskov har været aktiv hos KFUM-Spejderne Ribe-Hviding Gruppe i over 25 år. Først som aktiv forælder i forældregruppen, derefter som grupperådsformand og til sidst som gruppeleder. Inger Maskov har udført et stort arbejde for spejdergruppen, og de seneste par år har hun særligt haft fokus på at få spejderlederne med på diverse kurser. Elna Marie Bruun - bedre kendt som Rie - har været grupperådsformand/bestyrelsesformand i de seneste seks år, men nu tager hun - om muligt - endnu mere arbejdstøjet på, idet en gruppeleder svarer til en virksomheds direktør. Herefter er Karina Nørby valgt som ny bestyrelsesformand. Karina har en lang fortid i grupperådet/bestyrelsen, så hun kender godt til spejdergruppens arbejde.

Trup i fremgang Meldingen fra KFUM-Spejderne i Ribe-Hviding er, at gruppen er i fremgang. Til trods for at der er en spejderleder på barsel, så er der godt med spejderledere i alle enheder. Når der er godt med spejderledere, så bliver der lavet spændende spejderarbejde - og så kommer spejderne af sig selv. I den nærmeste fremtid skal spejderne til distriktsturnering i Brørup. Her skal der kæmpes om at være de bedste spejdere. Der er også lejr for de mindste spejdere i pinsen på Terp Spejdercenter. KFUM-Spejderne Ribe-Hviding Gruppen holder sine spejdermøder i Spejderhuset på Engvej.