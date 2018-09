Elmegaarden - Søren & Marias lange vej mod drømmeboligen

Søren Brodersen og Maria Dam har købt en grund udenfor Ribe, hvor de over de kommende år på egen hånd skal forvandle et slidt dødsbo til deres drømmebolig med udsigt over mark og skov.Parret har valgt med hjertet trods advarsler fra banker og advokater.

- De får lov at være her lidt endnu, siger Søren på en måde der indikerer, at det ikke er med hans gode vilje, men når man har en kæreste, der er dyrlæge, skiller man sig ikke bare af med dyrene.

Stuehuset på 240 kvadratmeter i to etager skal renoveres fra kælder til kvist. Så er der renovering af grisestalden. Så skal de blive enige om, hvad de skal stille op med kostalden, det store maskinhus og den bordeauxrøde, femdobbelte garage, hvoraf det nordligste rum fungerer som parrets spisestue under arbejdet, mens svalerne flyver om hovederne på dem, fordi en storfamilie har slået sig ned under en loftsbjælke.

Faktisk er de kommet i en lind strøm siden 1. juli, for på denne dato overtog parret deres nye grund øst for Ribe, hvor de i de kommende måneder og år skal bruge både fyraftner, fritid, ferie og weekender på at renovere, regere og rive ned.

Så meget kostede det Søren Brodersen og Maria Dam at få 33 kubikmeter sand læsset ind igennem deres manglende køkkenvindue på et transportbånd, da vennerne en dag kom på besøg.

Tidligere var der to trapper til husets førstesal. Nu er der bare én trappe og et stort hul, der viser ned ned til det nye spisekammer, som man allerede nu aner konturerne til. Foto: Martin Ravn

Hjemmevant

- Jeg skal være på landet. Jeg kan ikke bo i et parcelhus med naboer lige på den anden side af hækken. Sådan kan jeg ikke leve.

Der er ikke skyggen af tvivl, når Søren Brodersen hjemmevant går rundt i sine overalls og viser den indtørrede mødding frem, hvor der i dag er samlet ind til et sankthansbål.

Han elsker friheden på landet. Nyder, at både søster, forældre og bedsteforældre bor lige nede ad vejen og nyder at gøre det selv, hvilket han blandt andet har tillært sig gennem sit arbejde som smed.

Maria Dam er enig. Med kattekillingerne Mads og Mikkel kravlende rundt på skuldrene viser hun og kæresten gennem tre år rundt på den grund, der kan virke som et fuldstændigt uoverskueligt projekt, men selv om Maria ikke er gør-det-selv kvinde klør hun på ud fra de dessiner, hun får fra Søren og de mange håndværkere, der nærmest på daglig basis besøger gården.

- Drømmen om at lave alting selv har vi altid haft. Det er et stort projekt, og vi har da hørt mange, der ikke forstår, hvordan vi kan overskue det. Men vi har købt det, så vi selv kan lave alt, og budgettet med banken er lagt, så vi får det præcis, som vi gerne vil have det, siger Maria, mens Søren uddyber, at de for det beløb, det sammenlagt vil koste at lave drømmehuset, kunne have købt et stort parcelhus - noget, banken også hellere havde set parret gøre.

- Banken så mere værdi i faste mursten. Ikke i en renovering som vores. Vi nåede at tale med fire forskellige banker, og har i processen skiftet vores normale bank ud, fordi de ikke ville være med, siger Maria og forklarer, hvordan en rådgiver mente, det var for langt ude at investere i Elmegaarden, ligesom de generelt har været overraskede over, hvordan de er blevet mødt med negative holdninger helt fra starten af deres livs største projekt.