Elgiganten slår igen mod Power i Esbjerg: Priserne i frit fald

Powers åbning i Esbjerg fredag har fået konkurrenten på den anden side af vejen til at røre på sig. Elgiganten har således på flere identiske varer dumpet prisen under Powers i forvejen stærkt nedsatte priser.

Eksempelvis sælger Power 100 styk Iphone X 64 GB til 4.999 kroner. Hos Elgiganten har man dumpet prisen på 30 styk af den samme Iphone til 4.777 kroner. Samme historie gælder en række andre produkter, hvor Elgiganten har dumpet priserne med et par hundred kroner. Til gengæld kommer antallet af produkter hos Elgiganten typisk i et mere begrænset antal end hos Power.

Permanent lavere priser

Elgiganten har siden Fonas lukning været Esbjergs eneste rendyrkede elektronik- og hvidevareforretning. Med Powers indtog får Danmarks femte største by igen to elektronikgiganter i direkte konkurrence til gunst for forbrugerne.

Elgiganten har også andre steder, hvor Power er åbnet, foretaget samme modtræk, som der er taget nu i Esbjerg, og hos Power noterer administrerende direktør Jesper Boysen, som i øvrigt selv har en fortid hos Elgiganten, at konkurrentens adfærd aldrig var sket, hvis ikke Power havde meldt sin ankomst.

- Man skal huske på, at vores tilbudsavis blev lavet for tre uger siden. Dengang var der ingen, der var tæt på vores tilbud. Det her stunt fra Elgiganten varer kun en dag. Prøv at kom tilbage på mandag eller i næste weekend og se. Der vil vi være billigst igen, siger Jesper Boysen, der samtidig fremhæver, at Power ikke har lovet nogen priskrig.

- Men vi synes, at esbjergenserne i alt for lang tid har betalt for meget for varerne. Til syvende og sidst betyder det jo bare bedre tilbud for kunderne i Esbjerg. Vi lovede billigere priser, og det må man sige, vi har leveret. Det tager vi gerne æren for, siger Power-direktøren.

Power lover sine kunder 30 dages prismatch, men dette gælder ikke ved åbningstilbud, anfører direktøren.