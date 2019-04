Elevrådsformanden på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg oplever ikke selv ensomhed blandt eleverne på skolen. Men han mener, at det er et problem, der skal tages hånd om.

Esbjerg: Flere elever på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg føler sig alene og ensomme. Det har skolens uddannelsesvejledere oplevet gennem det seneste år. Den oplevelse deler elevrådsformanden, Damian Eis, ikke. Men han påpeger, at det er en situation og følelse, som er tabuiseret blandt eleverne.

- Jeg oplever ikke ensomhed blandt mine klassekammerater og de andre elever på skolen. Desværre ikke. For vi kan jo høre på vejledernes oplevelser, at der er flere, som føler sig alene. Det er et kæmpe problem, som vi skal gøre noget ved, siger Damian Eis, der også er elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

For at sætte fokus på ensomhed deltager skolen i "Danmark Spiser Sammen" torsdag, hvor der er inviteret til fællesspisning for 250 personer. Det er et godt tiltag, mener Damian Eis, for at eleverne kan skabe relationer med hinanden. Derudover mener han, at skolen allerede gør en del for at elevernes trivsel.

- Skolen går meget op i trivselsundersøgelserne, og hvis der er noget, der springer bare lidt i øjnene, henvender den sig til os i elevrådet. Derudover har skolen meget fokus på gruppearbejdet, så vi har hinanden i undervisningen, og vi i elevrådet holder både fredagsbar, fester og andre sociale arrangementer i løbet af året, siger han.

- Vi må fortsætte med at gøre det, vi allerede gør. Og så tale mere om ensomhed, siger Damian Eis.