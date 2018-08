Eleverne rystede folkeskolen af sig den første dag på HTX

Festudvalg. High school-skabe. Og slag i hovedet med aviser. Der var masser af nyt at forholde sig til, da der mandag var første skoledag for HTX-elever. De trådte ind i en helt anden verden end den, de trådte ud af før sommerferien.

- Jeg har været ret spændt. Nu har jeg i ni år kendt en skoleklasse, og nu kommer jeg så til en helt ny klasse. Jeg er gået ind i gymnasielivet. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at jeg er en gymnasiedreng nu, lyder det eftertænksomt fra 15-årige Kevin Labrosse Pedersen, som har første dag i klassen 1.A.

Det er mandag morgen klokken 8.15, og et nyt kapitel i livet er netop begyndt for fem klasser med HTX-elever og to klasser med HF-elever på Rybners Tekniske Gymnasium og Rybners HF på Spangsbjerg Møllevej.

- Rygning er ikke tilladt, hverken udendørs eller indendørs. Så har man den dårlige vane, må man virkelig overveje at stoppe med den, eller også skal man gå ret langt for at ryge. Man skal forlade skolens område. Vi har nogle rygerskure, men de er helt nede ved banen, forklarer hun.

Herefter kommer blandt andre de unge formænd for elevrådet, festudvalget og revyudvalget op på scenen og fortæller lidt om at engagere sig socialt, og om hvor meget fællesskab, der ligger i at være med i rådet eller udvalgene.

- I har måske hørt om, at man på andre gymnasier er lidt mere udsat som førsteårselev. Nogle steder hedder 1.g'erne "frøer", og så er de udsat for diverse drillerier det første skoleår. Sådan er det ikke her. Vi har ikke frøer, og I bliver ikke udsat for alt muligt ubehageligt, siger Karen Rasmussen.

Svend Uffes tatoveringer

Så skal klasserne fordeles ud i egne lokaler for første gang, og eleverne skal møde deres nye lærere. Der er stadig helt stille i salen. Man ser hinanden an, og man ser lærerne an. Ikke mindst spiles øjnene op, da en lærer ved navn Svend Uffe med store statoveringer og hestehale træder frem for at tage imod sine elever.

Resten af dagen går med at finde sig til rette og lære hinanden og skolen at kende. Det sker med en navneleg, hvor man bliver slået i hovedet, hvis man ikke kan sige en andens navn. Et stjerneløb med spørgsmål om hinanden og om skolen. Og uddeling af vaskeægte gymnasiebokse, så man kan stå der, ligesom de gør i alle tv-serierne fra de amerikanske highschools.

Da dagen er omme, er Kevin Labrosse Pedersen godt tilfreds:

- Nu har jeg prøvet mange gange før i mit liv at skulle møde nye personer, og jeg tror, det her har været den letteste måde at lære nye personer at kende på. Jeg var ret overrasket over, hvor let man socialiserede sig, og hvor åbne folk også var. Programmet var virkelig effektivt til at samle os. Så det var en rigtig god dag, og jeg glæder mig helt klart til i morgen, siger han.