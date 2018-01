Elever strømmer til Bakkeskolen - også fra andre byer

Så populær er Bakkeskolens nye e-sportslinje, at den har trukket 16 nye elever til skolen, og nogle af dem helt fra Varde og Tønder. Samtidig er trivslen på skolen højere end gennemsnittet i kommunen, og skolen tror nu på, at den kan slippe helt af med tidligere tiders trælse ry.

ESBJERG: Det kører for Bakkeskolen (Cosmos) for tiden. Første portion af de 20 millioner kroner, som Esbjerg Kommune har afsat til udviklingsarbejde på skolen frem mod 2020, lader til at have båret frugt i form af større trivsel blandt eleverne, lavere sygefravær blandt lærerne, positive opfattelser af skolen og tilstrømning af i alt 16 nye elever.

Målet er at "skabe en ny profil for Bakkeskolen Cosmos med henblik på, at skolen bliver mere attraktiv og tilvælges af en større andel af børnene i skoledistriktet", lyder formuleringen. Det har skolen grebet an ved blandt andet at lave en helt ny linje for e-sport, hvor eleverne træner både hjernen og samarbejdsevnerne gennem computerspil med professionelle undervisere.

Men også ved at søsætte linjen "Hands On", hvor de ældste elever 10 dage pr. semester tilbringer det meste af skoledagen, sammen med elever fra Boldesager Skole og Spangsbjergskolen, på en ungdomsuddannelse, f. eks. gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Og ved at gøre Bakkeskolen, som en del af Cosmosskolen, til Team Danmark idrætsprofilskole med langt mere idræt i undervisningen, ved at lade eleverne arbejde med syv karaktertræk for at forbedre undervisningsmiljøet, og ved at tilbyde turboforløb for de ældste elever.