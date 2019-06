Esbjerg: Hvor mange elever i 4. klasse kender lige noget til FN's Verdensmål? Og endnu mere specifikt mål nummer 11, som handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Det gør eleverne i 4. klasse på Bakkeskolen Cosmos. Faktisk har de så godt styr på det ellers svære emne, at de har været en tur i København for at fremlægge deres tanker for Realdania.

Som belønning for deres forslag, som Realdania kalder spændende og kreative, fik de en tur i Tivoli.

Realdania bad eleverne give bud på, hvordan man laver byudvikling - i samarbejde med beboerne. Opgaven udspringer af projektet By i Balance, der vil løfte udviklingen i udsatte boligområder, og Stengårdsvej i Esbjerg er et af de tre boligområder i kampagnen. Samtidig er elevernes arbejde med emnet en rød tråd til Esbjerg Kommunes nye udviklingsplan for Stengårdsvej, hvor involveringen af områdets beboere er et centralt element.