Elever i 0. klasse lærer om KZ-lejr, Stauning og lys i vinduet

Lærer i 0. klasse på Vittenbergskolen i Ribe, Grethe Uekermann, kører i disse uger et tema omkring 2. verdenskrig med særligt fokus på Danmarks befrielse og besættelsen. Selv om børnene er små, så lever de sig ind i emnet, og Grethe Uekermann mener, børn aldrig er for små til at lære noget nyt. Foto: Martin Ravn

Det hører til sjældenhederne, at elever i en 0.-klasse ser et billede fra en KZ-lejr, diskuterer maskingeværer og tegninger billeder af Stauning og Hitlers selvmord. Men det gør de i 0.a på Vittenbergskolen i Ribe, hvor spørgsmål fra elever om f

Ribe: Det hører ikke til normal pensum, at elever i 0. klasse lærer om statsminister Stauning eller Marius og Gudrun fra Hvidsten Kro, laver tegninger af Hitler, der begår selvmord eller arbejder med andre store temaer fra Anden Verdenskrig. En anelse anderledes er det også, at 6-7 årige børn pludselig sidder og diskuterer, hvordan et maskingevær nu også lige fungerer, men det gør de i 0. a på Vittenbergskolen i Ribe. Baggrunden er, at lærer Grethe Uekermann gerne ville fortælle børnene om, hvorfor der flages på halv 9. april og sættes lys i vinduerne 4. maj, og det er endt ud med at blive et helt tema om Anden Verdenskrig, der har varet fra marts, og slutter i ugen efter 4. maj. - Jeg ved ikke, hvor mange forældre, der lærer deres børn om de to datoer, men jeg mener i hvert fald, at vi som skole har en forpligtelse til at fortælle børnene, hvilket fællesskab, de er en del af i forhold til de to datoer, siger Grethe Uekermann og forklarer, hvordan mange af børnene har familiemedlemmer, der har været en del af krigen som enten soldater eller modstandsfolk. Eleverne labber Grethe Uekermanns fortællinger i sig, selvom enkelte dele kan blive fordrejet i en børnehjerne. - Børnene ved, at Stauning var en god statsminister, men at han godt kunne være lidt ukoncentreret, fordi han havde så mange kærester, siger hun grinende og forklarer, hvordan børnene heller ikke forstod, hvorfor Stauning ikke bare kunne få en sms, når han skulle vide hvad der foregik andre steder i Europa under krigen.

Børnene ved, at Stauning var en god statsminister, men at han godt kunne være lidt ukoncentreret, fordi han havde så mange kærester. Lærer Grethe Uekermann

Hvidsten Kro Eleverne i 0. klasse har også leget Hvidsten Kro i klassen, hvor eleverne som i den virkelige historie var stikkere, tyskere og Marius og Gudrun fra kroen. I historien om Hvidsten Kro er et af emnerne tilgivelse, og lærer Grethe Uekermann forklarer, at en del af klassens tema om Anden Verdenskrig også har handlet om det at tilgive og betydningen heraf.

Foto: Martin Ravn Didde Prahl Bennedsen fra 0.a synes det er et rigtigt spændende at lære om Anden Verdenskrig, og hun vil ligesom mange andre elever i klassen også gerne have et tema om Første Verdenskrig. Foto: Martin Ravn

Stille i klassen Grethe Uekermann er selv vokset op med lysfesten i Haderslev, og hun gør meget ud af, at hendes egne børn ved hvorfor man har lys i vinduerne. Og det tager hun med sig i skole. - Jeg kan godt lide at tage lidt skæve emner op, som man ikke normalvis gør i en 0. klasse, men jeg mener det er med til at udvikle børnene og give dem energi. De får lov at bruge fantasien, og hvis man som lærer selv har interesse og en begejstring for emnet, så får man mange fantastiske timer. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har haft, siger Grethe Uekermann, der har haft overvejelser omkring, hvad hun kunne vise børnene. - Jeg overvejede meget, om jeg skulle vise billeder fra koncentrationslejre. Jeg endte med at gøre det, fordi meget af det, vi i klassen har hørt, udspringer af krigsoplevelser i Danmark eller her på egnen, men jeg viste dem et billede ganske kort for at vise, at det ikke kun var her, det foregik, men at det gik ud over folk fra hele Europa, siger Grethe Uekermann og forklarer børnenes reaktion på billedet. - Der blev stille i klassen, og det krævede selvfølgelig meget forklaring fra mig efterfølgende, siger Grethe Uekermann, der mener både billedet fra en KZ-lejr og hendes andre emner fra krigen er vigtige i forhold til, hvem vi er og hvordan vi lever vores liv i dag.

Foto: Martin Ravn Eleverne i 0.a har tegnet mange tegninger fra krigen, blandt andet af Stauning, Hitler, soldater, geværer og tanks. Her er det Louis Giulini, der viser sin tegning af Hitler, der begår selvmord. Foto: Martin Ravn

London og Lilholt Elevernes holdning til Hitler var klar. - Han var dum, grim og meget ond og han begik selvmord i Berlin, fortalte flere elever, hvilket en opslagstavle med flere udgaver af Hitler også viser. Også Stauning med sit lange skæg er afbildet, og det samme er soldater, en tank, geværer med mere, ligesom Grethe Uekermann har lavet en udstilling med blandt andet gamle Signal-blade, medaljer og et stort stykke af en granat. Som underlægning kører både BBC Radios "Her er London" og Lars Lilholts sang om Hvidsten Kro, og elevernes holdning til Grethe Uekermanns undervisning er ikke til at tage fejl af. - Det er bedre end en normal time. Det har været meget spændende, og vi har lært meget nyt, siger Didde Prahl Bennedsen, mens alle er enige om, at de godt kunne tænke sig et nyt forløb, der godt kunne være om Første Verdenskrig.

Foto: Martin Ravn 0. klasse på Vittenbergskolen i Ribe har et tema om 2. verdenskrig, hvor de helt små børn lærer om krig, Hitler, befrielsen med mere. Lærer Grethe Uekermann synes det er vigtigt, at børnene lærer den del af historien selv om de er små.Foto: Martin Ravn

Sørgebind Eleverne ved, at hvis Hitler havde vundet krigen, så havde de måske talt tysk i dag. De ved også, at telefonen ringede kl. 5.30 på Haderslev Kaserne med nyheden om, at Danmark var besat og at tyske fly kl. 7 fløj ind over Ribe, og børnenes viden og hukommelse imponerer læreren. - De har spurgt ind til noget, hvor jeg selv også har været nødt til at undersøge tingene nærmere. Jeg ved godt, at nogen synes, det er et vildt projekt at gå i gang med, og om børnene ikke glemmer det, når de lærer om det så tidligt. Og svaret er bare nej, de glemmer det ikke, så længe man formår at undervise ud fra børnenes eget synspunkt, siger Grethe Uekermann, der taler af erfaring i forhold til andre projekter, hun tidligere har kørt med 0.-klasser på Vittenbergskolen. Hun har kørt tema om kommunalvalg og om Andreas Mogensen, hvor det endte med, at astronauten takkede eleverne for åben skærm for deres tegninger. Så har hun haft tema om Prins Henriks begravelse, hvor eleverne bar sørgebind og stod op under nationalsangen, ligesom eleverne over de kommende uger skal have en kort indføring i det nært forestående Europaparlamentsvalg, så de får en fornemmelse af, hvad far og mor skal, når de står i stemmeboksen. Og tror man, eleverne glemmer hvad de har lært i de noget særprægede temaer for en 0. klasse, så skal man tro om, for Grethe Uekermanns tidligere elever kommer stadig til hende på gangene på Vittenbergskolen og snakker om de emner, de havde, da de gik i 0. klasse.

Foto: Martin Ravn 0. klasse på Vittenbergskolen i Ribe har et tema om 2. verdenskrig, hvor de helt små børn lærer om krig, Hitler, befrielsen med mere. Lærer Grethe Uekermann synes det er vigtigt, at børnene lærer den del af historien selv om de er små.Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn 0. klasse på Vittenbergskolen i Ribe har et tema om 2. verdenskrig, hvor de helt små børn lærer om krig, Hitler, befrielsen med mere. Lærer Grethe Uekermann synes det er vigtigt, at børnene lærer den del af historien selv om de er små.Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Lise Ellegaard Jensen er en af eleverne i 0. klasse, der virkelig lytter efter, når temaet er Anden Verdenskrig. Vittenbergskolen i Ribe har et tema om 2. verdenskrig, hvor de helt små børn lærer om krig, Hitler, besfrielsen med mere, fordi deres lærer synes det er vigtigt, at børnene lærer den del af historien selv om de er små. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Alberte Rehfeldt Andersen er en af eleverne i 0. klasse, der virkelig lytter efter, når temaet er Anden Verdenskrig. Vittenbergskolen i Ribe har et tema om 2. verdenskrig, hvor de helt små børn lærer om krig, Hitler, besfrielsen med mere, fordi deres lærer synes det er vigtigt, at børnene lærer den del af historien selv om de er små. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Eleverne i 0. klasse lytter efter, når temaet er Anden Verdenskrig. Vittenbergskolen i Ribe har et tema om 2. verdenskrig, hvor de helt små børn lærer om krig, Hitler, besfrielsen med mere, fordi deres lærer synes det er vigtigt, at børnene lærer den del af historien selv om de er små. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Lærer Grethe Uekermann lærer selv meget om krigen ved at undervise børnene i 0. klasse. Foto: Martin Ravn